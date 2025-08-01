2 августа— какой церковный праздник, почему в этот день следует благословить лошадей и окурить их зельем

Церковный праздник 2 августа / © unsplash.com

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Завтра, 2 августа, в православном календаре день перенесения мощей святого первомученика Стефана. Святой Стефан был первым христианским мучеником — первомучеником. Он был одним из семи диаконов, избранных апостолами для служения нуждам общины (Деяния 6:1–6). За ревность в вере его схватили, обвинили в богохульстве и избили камнями за городом Иерусалимом около 34 года. Святой Стефан умирая, повторил слова Христа: “Господи, не зачти им этого греха…” (Деяния 7:60).

В 415 году пресвитер Лукиан, вдохновленный видением, нашел мощи святого Стефана в деревне Кафр-Гамала (близ Иерусалима). Там также были найдены мощи еще трех мучеников — Никодима, Гамалиила и Авивы.

После обретения мощи Стефана торжественно перенесли в Иерусалим. Событие сопровождалось многочисленными исцелениями, обращениями и благодатными знамениями.

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Во время переноса мощей произошло много чудес — даже хронисты того времени вспоминают, что земля дрожала, исцелялись больные, а нечистые духи убегали. Многие уверовали во Христа.

Приметы 2 августа

Народные приметы 2 августа / © unsplash.com

Какой день на Стефана — такая и осень будет.

Если на Стефана жара — осень будет теплой и затяжной.

Пошел дождь — осень будет дождливая.

Что завтра нельзя делать

В народе считалось, что 2 августа лучше не касаться ни земли, ни денег. В этот день не стоит копаться в огороде или саду — это может нарушить естественную гармонию и навлечь невзгоды. Так же опасались любых финансовых дел: брать или давать деньги, особенно взаймы, — к затяжным материальным трудностям или потере достатка.

Что можно делать завтра

Святой первомученик Стефан — это символ непоколебимой веры и мужества перед лицом испытаний. К нему молятся, ища духовного очищения, внутреннего исцеления, сил для преодоления трудностей и защиты в жизненных бурях. Его уважают как покровителя перед Богом, поддерживающего тех, кто на грани уныния. Кроме того, в народной традиции Стефан считается покровителем животных, в частности лошадей, которых в этот день особенно благословляли и окуривали зельями от бедствия.