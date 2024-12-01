2 декабря — какой церковный праздник, какие слова запрещено произносить в этот день

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 2 декабря, в православном календаре день памяти святого пророка Аввакума. Аввакум жил во время правления царя Иоакима, когда Иудея была под постоянным давлением со стороны Вавилонян. Он пророчествовал перед вавилонским пленом, когда народ Израиля сталкивался с тяжелыми испытаниями из-за собственной неверности Господу.

Главная тема книги Аввакума – вопрос Божьей справедливости. Он задает Богу вопрос, почему греховность и несправедливость в мире кажутся безнаказанными, а также почему Господь позволяет использовать грешные народы (например, Вавилон) как орудие для наказания других народов. В ответ Бог уверяет Пророка, что Он руководит всеми событиями и приведет к концу всякую несправедливость. Аввакум получает видение о Божьем суде над Вавилоном и всем злом в мире.

Приметы 2 декабря

Народные приметы 2 декабря / Фото: Unsplash

Кот спит на полу – ждите потепления.

На земле лежит много снега, весной будет много травы.

Луны не видно, но звезды яркие – ударит сильный мороз.

Что завтра нельзя делать

В этот день нельзя говорить о других людях плохо, иначе весь негатив придет в вашу жизнь. Также запрещается поднимать с земли чужие вещи, они могут нести беды и несчастья.

Что можно делать завтра

Этот день считается подходящим для того, чтоб заняться своим здоровьем. Также можно заниматься рукоделием, чтобы привлечь к жизни счастье.

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