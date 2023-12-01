2 декабря — какой церковный праздник, почему нельзя делать ремонт и поднимать с земли вещи

Завтра, 2 декабря, в православном календаре день памяти святого Аввакума. Святой Аввакум был одним из двенадцати ветхозаветных пророков, живших в седьмом веке до нашей эры. По преданию, он родился в деревне Бетзохар и стал бороться с беззаконием, безверием и идолопоклонничеством. За добродетель и веру Господь наградил его пророческим даром. По воле Бога он предсказал евреям разрушение храма, разграбление Иерусалима варварами-халдеями и долгую жизнь в плену.

Святой Аввакум был также свидетелем чуда, когда ангел Господень спас его и двух других пророков, Анания и Азария, от смерти в пламени печи. Он написал книгу пророчеств, которая входит в Священное Писание. В ней он выражает свою веру в Бога, справедливо судящего людей и народы, а также свою надежду на приход Мессии, который освободит свой народ.

Церковный праздник 2 декабря – день памяти Афанасия Печерского

Афанасий Печерский был преподобным монахом, жившим в Киево-Печерской лавре в седьмом веке. Он отдал свою жизнь Богу и отказался от всего светского. Он заперся в пещерном затворе, где не общался с никем и не видел света. Он молился и постился, а Господь наделил его пророческим даром и способностью видеть во тьме. Он предсказал много событий, случившихся с еврейским народом, и надеялся на приход Мессии. Он также исцелял больных, приходивших к нему с верой. После смерти его мощи стали чудотворить и давать людям милость и благословение.

Приметы 2 декабря

Народные приметы 2 декабря / Фото: Pexels

На небе серые тучи – к морозам.

Выглянуло солнце – целую неделю будет тепло и бесснежно.

На окнах мороз нарисовал узоры – весной будет много зелени.

Что завтра нельзя делать

Согласно народным поверьям в Аввакумов день нельзя поднимать ничего с земли, особенно на перекрестках, потому что можно этим навлечь на себя беду. Запрещено также заниматься ремонтом, потому что можете потревожить домового, который потом будет пакостить. Беременным женщинам не разрешали мыть голову, состригать волосы, иначе до родов будет тяжелая беременность.

Что можно делать завтра

В старину существовало мнение, что в этот день нужно избавиться от старых и ненужных вещей. Их обычно отдавали беднякам, что привлекало финансовое благополучие. Можно заняться рукоделием. Вообще лучше целый день провести дома в тишине и покое.

Читайте также: