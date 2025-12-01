2 декабря— какой церковный праздник, о чем молиться святому, чего не следует делать беременным

Церковный праздник 2 декабря / © pixabay.com

Завтра, 2 декабря, в православном календаре день памяти святого пророка Аввакума. Он жил в VIII–VII веке до нашей эры в Иудейском царстве, во времена морального и духовного упадка, когда народ страдал от внутренней коррупции и внешних угроз, в частности от халдейских нашествий. Он принадлежал к числу малых пророков и является автором книги, носящей его имя.

Особенностью пророческого служения Аввакума было то, что он открыто задавал Богу сложные вопросы, выражая сомнение и боль: «Почему, Господи, допускаешь зло?» (Авакум 1:2), осуждал насилие, несправедливость и моральное развращение народа, но в то же время призывал к доверию и вере в Божью справедливость.

Основная идея его книги состоит в том, что праведник живет верой, даже когда обстоятельства кажутся безнадежными (Авакум 2:4), и что Бог действует по своему плану, даже если его пути непостижимы. Аввакум — пример честности перед Богом, потому что он не скрывает сомнений и страданий, а ведет с Богом искренний духовный диалог.

Приметы 2 декабря

Если 2 декабря выпал снег и он не тает — зима будет долгой и снежной.

2 декабря ясный и морозный — предсказывает суровую зиму, с сильными холодами.

Куры рано «сели» в курятнике — готовьтесь к морозам.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям в этот день не следует веселиться и шуметь, устраивать роскошные обеды или пренебрегать постом. Также день не подходит для старта новых дел, составления планов или поездок — любое начинание может принести трудности и непредвиденные проблемы. Беременным в этот день запрещалось стричь волосы. Считалось, что это «отрежет» судьбу малыша.

Что можно делать завтра

Святого Аввакума уважают как защитника детей. В этот день верующие обращаются к нему с молитвами, прося оберегать малышей от болезней, травм, опасных людей и любого злого воздействия. Также молятся, чтобы младенцы спокойно спали и не страдали от ночных плачей.