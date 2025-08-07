Чем отчистить унитаз от известкового налета / © Фото из открытых источников

Мочевой камень и известковый налет на унитазе — это проблема, знакомая всем. Даже самые дорогие средства не всегда справляются с этой неприятностью. Но есть простое и дешевое решение, уже давно доказавшее свою эффективность — тандем обычной пищевой соды и уксуса. Эти два компонента работают вместе, образуя активную реакцию, буквально «съедающую» известковый налет и мочевой камень, возвращая сантехнике первозданное белье.

Как использовать соду и уксус для чистки унитаза

Смочите внутренние стенки унитаза водой. Щедро посыпьте пищевой содой всю поверхность. Оставьте на 30 минут, чтобы сода начала взаимодействовать с налетом. Через пол часа осторожно влейте уксус, чтобы произошла реакция. Подождите 15 минут, пройдитесь по поверхности унитаза ершиком и смойте водой.

Альтернативные варианты чистки унитаза от устойчивого налета

Теплый уксус с солью. Надо растворить чуть-чуть соли в подогретом уксусе, нанести на проблемные зоны унитаза и оставить на ночь. Такой метод идеально работает против старых наслоений.

Горчично-лимонная паста. Смешайте горчичный порошок с лимонной кислотой до пастообразной смеси и нанесите на пятна. Подождите час и смойте водой.

Чтобы предотвратить образование мочевого камня, мойте унитаз минимум 2 раза в неделю. Регулярная профилактика — это залог легкой и быстрой уборки без агрессивной химии.