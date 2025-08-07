ТСН в социальных сетях

2 ингредента в унитаз — мочевой камень отпадает сам: как отчистить вековой налет и желтизну

Чем почистить унитаз, чтобы вернуть ему белый цвет: народные методы, проверенные временем.

Чем отчистить унитаз от известкового налета

Чем отчистить унитаз от известкового налета / © Фото из открытых источников

Мочевой камень и известковый налет на унитазе — это проблема, знакомая всем. Даже самые дорогие средства не всегда справляются с этой неприятностью. Но есть простое и дешевое решение, уже давно доказавшее свою эффективность — тандем обычной пищевой соды и уксуса. Эти два компонента работают вместе, образуя активную реакцию, буквально «съедающую» известковый налет и мочевой камень, возвращая сантехнике первозданное белье.

Как использовать соду и уксус для чистки унитаза

  1. Смочите внутренние стенки унитаза водой.

  2. Щедро посыпьте пищевой содой всю поверхность.

  3. Оставьте на 30 минут, чтобы сода начала взаимодействовать с налетом.

  4. Через пол часа осторожно влейте уксус, чтобы произошла реакция.

  5. Подождите 15 минут, пройдитесь по поверхности унитаза ершиком и смойте водой.

Альтернативные варианты чистки унитаза от устойчивого налета

  • Теплый уксус с солью. Надо растворить чуть-чуть соли в подогретом уксусе, нанести на проблемные зоны унитаза и оставить на ночь. Такой метод идеально работает против старых наслоений.

  • Горчично-лимонная паста. Смешайте горчичный порошок с лимонной кислотой до пастообразной смеси и нанесите на пятна. Подождите час и смойте водой.

Чтобы предотвратить образование мочевого камня, мойте унитаз минимум 2 раза в неделю. Регулярная профилактика — это залог легкой и быстрой уборки без агрессивной химии.

