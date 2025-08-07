- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 38
- Время на прочтение
- 1 мин
2 ингредента в унитаз — мочевой камень отпадает сам: как отчистить вековой налет и желтизну
Чем почистить унитаз, чтобы вернуть ему белый цвет: народные методы, проверенные временем.
Мочевой камень и известковый налет на унитазе — это проблема, знакомая всем. Даже самые дорогие средства не всегда справляются с этой неприятностью. Но есть простое и дешевое решение, уже давно доказавшее свою эффективность — тандем обычной пищевой соды и уксуса. Эти два компонента работают вместе, образуя активную реакцию, буквально «съедающую» известковый налет и мочевой камень, возвращая сантехнике первозданное белье.
Как использовать соду и уксус для чистки унитаза
Смочите внутренние стенки унитаза водой.
Щедро посыпьте пищевой содой всю поверхность.
Оставьте на 30 минут, чтобы сода начала взаимодействовать с налетом.
Через пол часа осторожно влейте уксус, чтобы произошла реакция.
Подождите 15 минут, пройдитесь по поверхности унитаза ершиком и смойте водой.
Альтернативные варианты чистки унитаза от устойчивого налета
Теплый уксус с солью. Надо растворить чуть-чуть соли в подогретом уксусе, нанести на проблемные зоны унитаза и оставить на ночь. Такой метод идеально работает против старых наслоений.
Горчично-лимонная паста. Смешайте горчичный порошок с лимонной кислотой до пастообразной смеси и нанесите на пятна. Подождите час и смойте водой.
Чтобы предотвратить образование мочевого камня, мойте унитаз минимум 2 раза в неделю. Регулярная профилактика — это залог легкой и быстрой уборки без агрессивной химии.