Церковный праздник 2 июля / © Фото из открытых источников

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Сегодня, 2 июля, в православном календаре возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Влахерна — это пригород Константинополя, где в V веке была построена славная Влахернская церковь Пресвятой Богородицы. Этот храм являлся одним из главных центров богородичного культа в Византии. По преданию именно там хранились чудотворные реликвии: риза, пояс и омофор Пресвятой Богородицы.

В V веке двое благочестивых мужчин из Константинополя — Галвий и Кандид — во время путешествия в Палестину узнали, что в Назарете, в доме иудейки по имени Евфимия, сохраняется риза Богородицы.

Они благословенной хитростью получили эту святыню, привезли в Константинополь и спрятали во Влахерне в специальной нише в храме — в своеобразной ковчежке в стене. Впоследствии святыню торжественно открыли и официально уложили в храме.

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Официальное возложение ризы (т.е. торжественное внесение в храм) произошло примерно в 473 году, во время правления императора Льва I Макеллы (457–474).

Приметы 2 июля

Народные приметы 2 июля / © unsplash.com

Ясный и жаркий день — к сухому лету.

Дождь — на Илью (2 августа) будет ненастье.

Дубы цветут и пахнут — на долгое и сухое лето.

Что сегодня нельзя делать

В этот день наши предки призывали женщин быть сдержанными в словах, ведь верили: чрезмерная болтовня может навлечь болезни или жизненные невзгоды. Отправляться в дальний путь — нехорошая примета, дорога принесет потери или бесполезные заботы. Нельзя ломать березовые ветки или рубить дерево — это считалось поругением живой природы. Особенно строго предостерегали от лености: кто в этот день уклоняется от труда, тот лишает свой дом согласия и благополучия.

Что можно делать сегодня

По давним народным верованиям, именно в этот день следует прильнуть к березе и обратиться к ней с искренней просьбой оберегать родных от всякого зла. Береза давно считалась сильным защитником: она отвращает беды от человека, а дом бережет от нечистой силы. Поэтому ее советовали высаживать вблизи дома — как природный щит и хороший дух-хранитель семьи.