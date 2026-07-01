Какой церковный праздник в Украине 2 июля

Церковный праздник 2 июля / © pexels.com

Реклама

Завтра, 2 июля, в православном календаре Уложение честной ризы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы во Влахерне. Согласно церковному преданию, после Успения Пресвятой Богородицы ее одежда — честная риза — хранилась в семье благочестивых людей в Палестине. Предание утверждает, что Богородица завещала хранить эту святыню как знак своего духовного присутствия и покровительства христиан.

Через несколько веков двое византийских паломников, отправившись в Святую Землю, узнали о существовании этой реликвии. Они с большим уважением перенесли ризу в Константинополь, где святыня была торжественно принята императором и патриархом. Для ее хранения был построен храм в районе Влахерны, на берегу Золотого Рога.

Влахернский храм стал одним из основных духовных центров Византии. Именно здесь честную ризу Богородицы положили в специально изготовленный ковчег для хранения и чтения.

Реклама

Со временем к этой святыне добавили другие реликвии, связанные с Богородицей — ее пояс и омофор. Это еще больше подчеркнуло особое значение храма Влахерна как места молитвы и Божьей благодати.

В церковной передаче особенно подчеркивается роль честной ризы как символа покровительства Богородицы над Константинополем. Во время многочисленных вражеских нападений жители города обращались с молитвами к Пресвятой Деве и город неоднократно был спасен от разрушения.

Именно эти события укрепили веру христиан в небесное покровительство Богородицы и стали основанием для особого уважения к ее ризе.

Церковный праздник в Украине 2 июля по старому календарю

По старому календарю 2 июля в Украине чтили память Иуды, брата Господня. Один из родственников Иисуса Христа, которого считают автором Послания Иуды в Новом Завете. Сначала он не признавал Иисуса Мессией, но после Воскресения уверовал и стал одним из ранних христианских проповедников. В ранней Церкви его почитают как святого мученика: по преданию он проповедовал в Иудее, Месопотамии и Персии, где и погиб за веру.

Реклама

Приметы 2 июля

Народные приметы 2 июля / © pexels.com

Обильная роса утром — до солнечного и жаркого дня.

Если утром туман быстро рассеивается, ожидается хорошая погода.

Громкое жужжание пчел в этот день считают признаком приближающейся жары.

Что завтра нельзя делать

Не советовали отправляться в дальнюю дорогу — считалось, что путешествие может сложиться неудачно. Так же не одобряли переезды, ведь это могло привести к лишним расходам и потерям. Отдельно подчеркивали: лень в этот день нежелательна, потому что, по поверьям, она может отвлечь удачу и уменьшить благосостояние.

Что можно делать завтра

В народной традиции этот праздник называют Берегиней — образом древнейшей славянской покровительницы, которую считали матерью духов и охранницей всех земных сокровищ. Ее чаще всего олицетворяли белокорой березой, поэтому 2 июля люди приходили к дереву, обнимали его и обращались с просьбой о защите: от бед, от невзгод и от всякой нечистой силы, которая могла нарушить покой дома.

Новости партнеров