2 июня — какой церковный праздник, не начинаем ссоры и не наряжаемся слишком нарядно

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 2 июня, в православном календаре – день памяти святого Никифора. Он жил в VIII-IX веках и был родом из Константинополя. С детства его родители воспитывали в глубокой вере и христианских ценностях. Его отец, Фёдор, был секретарем при императоре, но был изгнан за иконопочитание. После смерти отца, его мать Евдокия вернулась в Константинополь и стала монахиней.

Никифор получил хорошее образование и в юности увлекался чтением духовных книг и изучением Священного Писания. Он служил советником во дворе императора Льва IV и вел добродетельную жизнь, ревностно защищая святые иконы. Впоследствии он отказался от светской жизни и поселился у Босфора, где основал монастырскую обитель и построил церковь.

В 815 году, во время правления императора Льва Армянина, Никифор был сослан в монастырь через его оппозицию к иконоборческой ереси. После тринадцати лет в изгнании он умер. Его мощи, пролежавшие в земле девятнадцать лет, были торжественно перенесены в Константинополь.

Приметы 2 июня

Народные приметы 2 июня / Фото: Unsplash

Вечером солнце закрыли тучи — ждите дождя.

Соловей поет всю ночь – на следующий день будет хорошая погода.

Дождь — к большому урожаю грибов и льна.

Что завтра нельзя делать

Запрещалось в этот день браться за сухую уборку, считалось, что она принесет в дом несчастья и финансовые невзгоды. Также пытались слишком сильно не наряжаться, не делать праздничные прически. Все это могло навлечь нечистую силу, которая отнимет красоту. Запрещается ссориться, а если уж так случилось, обязательно попросите прощения, иначе конфликт затянется надолго.

Что можно делать завтра

Девушки обязательно плели венки из вьюна. Во время этой работы думали о будущем. Считалось, что все намеченное непременно сбудется.

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