2 июня — какой церковный праздник, почему следует избегать посещения кладбища
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 2 июня, в православном календаре – день памяти святого Никифора, патриарха Царьградского. Никифор родился около середины VIII века в Константинополе в знатной и благочестивой семье. Его отец, Феодор, был императорским чиновником, но подвергся преследованиям из-за своей позиции во время первого этапа иконоборчества. Этот семейный опыт в значительной степени сформировал мировоззрение будущего патриарха.
Получив основательное образование, Никифор овладел риторикой, богословием и историей. Уже в молодом возрасте он был вовлечен в императорскую администрацию и занимал важный пост при дворе, в частности, как секретарь императора.
Со временем Никифор оставил светскую карьеру и посвятил себя духовной жизни. Он уединился вблизи Босфора, где вел аскетическую жизнь, занимаясь молитвой и богословскими трудами. Именно в этот период сформировалась его репутация глубокого богослова и защитника иконопочитания.
Его избрание на патриарший престол 806 г. состоялось при поддержке императора Никифора I. Однако его деятельность пришлась на сложный период церковно-политических конфликтов.
Главной темой патриаршества Никифора стала борьба с иконоборческой политикой, вновь усилившейся в Византии в начале IX века. Он решительно защищал традицию почитания икон, опираясь на богословское обоснование Воплощения Христа.
Его позиция вступила в конфликт с императором Львом V Армянином, возобновившим иконоборческую политику. Никифор отказался подчиниться государственному давлению и отказаться от православного учения.
В 815 году он был снят с патриаршего престола и сослан. Это явилось началом длительного периода страданий и изгнания.
После устранения Никифор был отправлен сначала в монастырь, а затем — в отдаленные места Малой Азии. Несмотря на изоляцию, он продолжал писать богословские произведения, полемизируя с иконоборцами и защищая православное учение.
Его труды этого периода имеют значительную историческую и богословскую ценность, в частности, как источник изучения церковных конфликтов Византии.
Святой Никифор скончался в изгнании около 828 года. После окончательной победы иконопочитания 843 года его имя было реабилитировано, а сам он признан святым и исповедником веры.
Приметы 2 июня
Если утро тихое и без ветра — лето будет спокойным и теплым.
Обильная роса утром — до ясного и погожого дня.
Если 2 июня гремит гром — лето будет дождливым, но урожайным.
Что завтра нельзя делать
Народные представления предостерегали от финансовых решений и договоренностей в этот день — мол, заключенные соглашения могут обернуться потерями. Также не советовали купаться в открытых водоемах из-за повышенной опасности и избегали посещения кладбищ, чтобы не «принести» домой тяжелую, отрицательную энергетику.
Что можно делать завтра
Считалось, что в этот день стоит освежить дом: тщательно его проветрить и принести в дом березовые ветви, которые символизировали чистоту, защиту и благополучие, чтобы в доме царили покой, счастье и достаток.