Церковный праздник 2 июня / © pixabay.com

Реклама

Завтра, 2 июня, в православном календаре – день памяти святого Никифора, патриарха Царьградского. Родился в 758 году в Константинополе в знатной и благочестивой семье. Его отец был чиновником императорского двора, выступавшего за поклонение иконам. За это он был выслан императором-иконоборцем Константином V.

Никифор получил блестящее образование, начал карьеру чиновника при дворе императрицы Ирины.

806 Никифора избрали на патриарший престол, хотя он в то время не был даже священником. Его духовная глубина и мудрость быстро заставили умолкнуть всех критиков.

Реклама

В 815 году началось его самое большое испытание в жизни. Тогда к власти пришел император Лев V, выступавший за иконоборчество. Патриарх решительно отказался от новых законов, за что был отстранен с кафедры и сослан в монастырь на отдаленный остров.

Там он в тишине провел 13 лет. Никифор постоянно молился, а также писал трактаты в пользу иконопоклонения. Его жизнь завершилась в изгнании 2 июня 828 года. Он не смог дождаться торжества православия, но в 843 году иконопочитание было восстановлено.

Приметы 2 июня

Народные приметы 2 июня / © unsplash.com

Утром по земле стелется туман — ждите теплый и ясный день.

Долго кует кукушка — до продолжительного лета.

Услышать гром будет хороший урожай овса.

Что завтра нельзя делать

2 июня наши предки пытались остерегаться каких-либо договоренностей или финансовых решений — считалось, что легко ошибиться и потерять значительную сумму денег. Также не советовали посещать кладбище: по поверью, можно ненароком прихватить с собой негативную энергетику.

Что можно делать завтра

Согласно давним представлениям, девушка, мечтающая о счастливом замужестве, должна 2 июня сплести венчик из полевых трав и носить его, не снимая, до заката. Считалось, что такое украшение привлечет к нему искренних поклонников.

Реклама