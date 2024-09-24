2 ложки этого средства на 5 литров воды – и ваш ковер через десять минут будет, как новый

Как быстро почистить ковер с помощью подручных средств, не снимая его с пола.

Ковры загрязняются по нескольким причинам. На них собирается пыль, шерсть от домашних животных, волосы, остатки напитков и еды. И бывает довольно сложно его отчистить от устаревшей грязи и въедливых пятен. Однако опытные хозяйки поделились несколькими способами, которые помогут отчистить ковер за 10-15 минут. Рассказываем, как почистить ковер за несколько минут, не снимая его с пола.

Как быстро отчистить ковер от стойких пятен

Сначала нужно приготовить моющий раствор. Для этого необходимо взять две ложки любого средства – соды, уксуса, порошка или специального порошка для чистки ковров. В глубокую емкость налейте 5 л теплой воды, добавьте 2 ложки выбраного средства, все хорошо перемешайте. Смочите губку или щетку с мягким ворсом в жидкости и пройдитесь по поверхности ковра, уделяя тщательное внимание устаревшим пятнам. Оставьте обработанные места на 10 минут, затем вы увидите, как грязь начинает сходить с ковра.

Если с первого раза не удалось добиться желаемого результата, процедуру необходимо повторить. Затем протрите ковер чистой сухой тряпкой, чтобы собрать лишнюю влагу. По желанию обработанные места можно просушить феном.

Сухая чистка ковра в домашних условиях

Чтобы не возиться с влажными средствами, ковер можно чистить содой и солью, которые впитывают грязь и неприятные запахи. Сухой способ чистки сделает изделие чистым и свежим, но не подходит для удаления устаревших пятен.

Сода. Сначала ковер нужно почистить от пыли и грязи, затем равномерно распределить соду на изделии и оставить на 30 минут. Затем необходимо пройтись несколько раз пылесосом, чтобы собрать остатки соды. Такая чистка поможет избавиться от неприятного запаха и пыли, также освежит ковровое покрытие.

Сначала ковер нужно почистить от пыли и грязи, затем равномерно распределить соду на изделии и оставить на 30 минут. Затем необходимо пройтись несколько раз пылесосом, чтобы собрать остатки соды. Такая чистка поможет избавиться от неприятного запаха и пыли, также освежит ковровое покрытие. Соль. Это мягкое и быстрое средство, которое вернет свежесть любимому ковру. Здесь все просто: нужно равномерно рассыпать соль на покрытие, взять влажную щетку или веник и хорошо почистить поверхность. Остатки соли необходимо собрать пылесосом.

Как эффективно почистить ковер: универсальное средство от стойких пятен

Таким способом можно легко избавиться от пятен от вина, пищи, кофе, краски и т.д. При чистке даже не понадобится пылесос.

Надо подготовить ингредиенты:

1 ст. ложку соды;

1 ст. ложку геля для мытья посуды;

1 ст. ложку уксуса;

1л теплой воды.

Способ чистки. Тщательно перемешайте все ингредиенты и насыпьте в бутылку с пульверизатором. Нанесите моющий раствор на ковер и оставьте отрабатывать на 5 минут. Затем берите щетку и хорошо почистите покрытие. После чистки пройдитесь по ковру сухой чистой тряпкой, чтобы впитать остатки влаги. Оставьте ковер высыхать. Если после чистки ворс коврового покрытия стал жестким, пройдитесь по нему раствором кондиционера для белья с водой. Таким образом вы вернете ковру мягкость и придадите приятный аромат.

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