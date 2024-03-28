2 ложки этой подкормки – и морковь будет расти быстрее: соберете втрое больший урожай

Морковь – это очень полезный и вкусный овощ, поэтому ее сажают на каждом украинском огороде. А чтобы она хорошо росла, была большой и не болела, ее нужно правильно подкармливать. Сейчас многие огородники предпочитают подкормки, которые готовят собственноручно из подручных ингредиентов, которые есть на каждой кухне. Такой раствор очень просто приготовить, но он будет максимально полезен для растения и утроит урожай. Рассказываем, как приготовить чудо-подкормку для роста и развития моркови.

Что нужно для приготовления удобрения

Молоко или сыворотка. Молочные продукты содержат все необходимые микроэлементы для роста и развития моркови.

Молочные продукты содержат все необходимые микроэлементы для роста и развития моркови. Яичная скорлупа – отличный источник кальция и фосфора, поэтому опытные хозяева часто используют ее для подкормки огородных культур.

– отличный источник кальция и фосфора, поэтому опытные хозяева часто используют ее для подкормки огородных культур. Сахар будет стимулировать морковь к быстрому росту.

будет стимулировать морковь к быстрому росту. Вода – основной растворитель для подкормки.

Как приготовить удобрение и подкормить морковь

Сначала нужно хорошо измельчить яичную скорлупу, желательно растереть в порошок, чтобы она хорошо отдавала свои полезные вещества, в частности кальций и фосфор. Затем смешайте молоко или сыворотку с водой в равных частях, добавьте немного сахара и засыпьте туда яичную скорлупу. Все тщательно перемешайте.

Полейте раствором грядку с морковью – и результат вас приятно удивит. После такой подкормки морковь быстро пойдет в рост, будет крупной и не будет болеть. Потому богатый урожай этого овоща вам гарантирован.

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