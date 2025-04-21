2 ложки на 3 литра воды— и перец не будет болеть, плоды будут большими, сладкими и мясистыми

Какая подкормка лучшая для болгарского перца / © pixabay.com

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Болгарский перец — одна из самых популярных овощных культур, которая растет на огороде каждого украинца. Ведь этот овощ очень вкусный, из него можно приготовить множество разнообразных блюд и заготовок на зиму. А чтобы растения не болели после высадки в открытую почву, опытные огородники подпитывают их собственноручно приготовленным удобрением. Такая подкормка укрепит иммунитет культуры и будет способствовать хорошему плодоношению. Перцы вырастут крупными, мясистыми и сладкими.

Какую подкормку нужно добавлять в лунки, чтобы перец не болел, плоды выросли крупными и сладкими

Наиболее эффективной считается подкормка на основе пряностей. Такое удобрение не только питает растения, но и повысит их устойчивость к болезням, укрепит корневую систему и в разы увеличит урожайность.

Основной составляющей удобрения является смесь из четырех молотых специй, каждая из которых выполняет определенную функцию.

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Имбирь (1 столовая ложка) — усиливает усвоение питательных веществ, активизируя обменные процессы.

Черный перец (1 столовая ложка) обладает антисептическими свойствами и защищает от заболеваний и вредителей.

Красный перец (½ чайной ложки) — стимулирует рост и развитие культуры.

Гвоздика (½ чайной ложки) — насыщает почву необходимыми питательными веществами.

Для приготовления удобрения следует брать только свежие специи в герметичной упаковке. Сухую смесь пряностей можно хранить в сухом темном месте при комнатной температуре в стеклянной емкости с плотно закрывающейся крышкой. При правильном соблюдении этих условий смесь сохраняет свои свойства в течение 2-3 месяцев.

Чтобы приготовить подкормку, нужно взять 2 столовых ложки сухой смеси специй на 3 литра воды комнатной температуры. Раствору нужно дать настояться 8 часов. После настаивания подкормку необходимо процедить и использовать в тот же день.

Первая подкормка проводится во время высадки рассады. Раствор можно добавлять прямо в лунки. Повторно перец нужно подкармливать через 2 недели. В период между подкормками перец необходимо поливать отстоянной водой, чтобы почва была умеренно влажной.

При температуре воздуха 23 градуса и выше количество поливов можно увеличить вдвое, но график внесения удобрений не следует менять.