Как отчистить куртку от пятен без стирки / © pixabay.com

Хотите, чтобы ваш пуховик или зимняя куртка всегда выглядели аккуратно без лишней стирки? Есть простой способ освежить верхнюю одежду с помощью обычной пищевой соды и еще нескольких продуктов, которые точно есть на вашей кухне. Они не только прекрасно нейтрализуют запахи, но и помогают избавиться даже от устаревших пятен, не повреждая ткань.

Как почистить пуховик от следов косметики и пятен без стирки: действенный метод с содой

Подготовка одежды. Разложите куртку на ровной поверхности и проверьте ярлык с рекомендациями производителя. Этот способ подходит для большинства тканей, но деликатные материалы — кожа, замша, некоторые виды синтетики, лучше очищать другими методами.

Обработка содой. Посыпьте запятнанные участки — воротник, манжеты, карманы или места с неприятным запахом, тонким слоем пищевой соды.

Легкая чистка. Аккуратно разотрите соду круговыми движениями руками или мягкой салфеткой. Она впитывает запахи и поверхностные загрязнения, не оставляя повреждений.

Время действия. Оставьте куртку на 15–20 минут, чтобы сода успела подействовать и поглотить грязь.

Завершение процедуры. Встряхните остатки соды, пройдитесь мягкой щеткой или сухой салфеткой. Если нужно, протрите слегка влажной тканью. После этого повесьте пуховик в хорошо проветриваемом месте.

Какие еще методы, чтобы освежить куртку или пуховик без стирки