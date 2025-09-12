ТСН в социальных сетях

2 ложки на куртку или пуховик — и стирать не придется: даже устаревшие пятна исчезнут на глазах

Как освежить верхнюю одежду без стирки: лучшие и простые методы, чтобы избавиться от грязи, следов от косметики и жирных пятен.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Как отчистить куртку от пятен без стирки

Как отчистить куртку от пятен без стирки / © pixabay.com

Хотите, чтобы ваш пуховик или зимняя куртка всегда выглядели аккуратно без лишней стирки? Есть простой способ освежить верхнюю одежду с помощью обычной пищевой соды и еще нескольких продуктов, которые точно есть на вашей кухне. Они не только прекрасно нейтрализуют запахи, но и помогают избавиться даже от устаревших пятен, не повреждая ткань.

Как почистить пуховик от следов косметики и пятен без стирки: действенный метод с содой

  • Подготовка одежды. Разложите куртку на ровной поверхности и проверьте ярлык с рекомендациями производителя. Этот способ подходит для большинства тканей, но деликатные материалы — кожа, замша, некоторые виды синтетики, лучше очищать другими методами.

  • Обработка содой. Посыпьте запятнанные участки — воротник, манжеты, карманы или места с неприятным запахом, тонким слоем пищевой соды.

  • Легкая чистка. Аккуратно разотрите соду круговыми движениями руками или мягкой салфеткой. Она впитывает запахи и поверхностные загрязнения, не оставляя повреждений.

  • Время действия. Оставьте куртку на 15–20 минут, чтобы сода успела подействовать и поглотить грязь.

  • Завершение процедуры. Встряхните остатки соды, пройдитесь мягкой щеткой или сухой салфеткой. Если нужно, протрите слегка влажной тканью. После этого повесьте пуховик в хорошо проветриваемом месте.

Какие еще методы, чтобы освежить куртку или пуховик без стирки

  • Лимонная кислота или сок. Разведите чайную ложку лимонной кислоты в стакане воды и смочите салфетку. Протрите пятна или участки с запахом. Лимонная кислота дезинфицирует и возвращает свежесть ткани.

  • Водка или спиртовой раствор. Смешайте водку с водой в пропорции 1:1, налейте в пульверизатор и слегка распылите на проблемные места. Алкоголь быстро улетучивается, разъедает грязь, уничтожает бактерии и неприятный запах.

  • Паровая обработка. Если у вас есть парогенератор, пройдитесь им по всей поверхности пуховика. Это поможет избавиться от затхлого запаха и придать вещи ухоженный вид.

  • Активированный уголь. Положите в карман несколько таблеток активированного угля в тканевом мешочке. Оно отлично абсорбирует влагу и запахи.

