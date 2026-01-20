Чем мыть пол, чтобы долго был чистым / © www.freepik.com/free-photo

Мытье полов — одно из тех домашних дел, которые отнимают кучу сил и времени. Кажется, что стоит только убрать, как через день появляется пыль, тусклость и следы от обуви. Но существует простой секрет, позволяющий сохранить чистоту значительно дольше. Всего по две ложки правильного средства на ведро воды создает на поверхности тонкий защитный слой, отталкивающий грязь и не дающий пыли быстро оседать.

В чем заключается главный секрет идеально чистого пола

Лучше всего для мытья полов подходит обычный столовый уксус и глицерин. Именно эти вещества придают полу легкий блеск и создают эффект «антистатик». После такой уборки пыль оседает медленнее, а следы ног и лап животных почти незаметны.

Уксус дополнительно дезинфицирует поверхность и убирает неприятные запахи, а глицерин делает покрытие гладким и ухоженным с виду.

Как правильно приготовить раствор для мытья полов

На одно ведро теплой воды достаточно добавить по две столовые ложки уксуса и глицерина. Уксус лучше брать 9% и не превышать дозировку, чтобы запах не был резким. Глицерин придаст напольной поверхности максимально выраженный блеск и эффект длительной чистоты.

Раствор тщательно перемешивают и моют пол как обычно, хорошо отжимая тряпку, чтобы не оставалось излишней влаги.

Почему пол дольше остается чистым

После такой мойки на поверхности образуется тонкая пленка, которая:

отталкивает пыль и мелкую грязь;

не позволяет пятнам быстро впитываться;

делает пол визуально блестящим и ухоженным;

уменьшает количество разводов.

Именно благодаря этому эффекту пол будет чистым до двух недель, даже в помещениях с активным движением.

Для каких напольных покрытий подходит метод мойки

Такой способ отлично работает для ламината, плитки, линолеума и виниловых полов. Для паркета и натурального дерева лучше использовать минимальное количество раствора и хорошо отжимать тряпку, чтобы не превышать влажность.