2 ложки на ведро воды — и пол будет сиять чистотой до 14 дней: частое мытье больше не нужно
Простое домашнее средство поможет надолго сохранить чистоту пола, избавиться от разводов и пыли и сделать уборку быстрее и приятнее.
Мытье полов — одно из тех домашних дел, которые отнимают кучу сил и времени. Кажется, что стоит только убрать, как через день появляется пыль, тусклость и следы от обуви. Но существует простой секрет, позволяющий сохранить чистоту значительно дольше. Всего по две ложки правильного средства на ведро воды создает на поверхности тонкий защитный слой, отталкивающий грязь и не дающий пыли быстро оседать.
В чем заключается главный секрет идеально чистого пола
Лучше всего для мытья полов подходит обычный столовый уксус и глицерин. Именно эти вещества придают полу легкий блеск и создают эффект «антистатик». После такой уборки пыль оседает медленнее, а следы ног и лап животных почти незаметны.
Уксус дополнительно дезинфицирует поверхность и убирает неприятные запахи, а глицерин делает покрытие гладким и ухоженным с виду.
Как правильно приготовить раствор для мытья полов
На одно ведро теплой воды достаточно добавить по две столовые ложки уксуса и глицерина. Уксус лучше брать 9% и не превышать дозировку, чтобы запах не был резким. Глицерин придаст напольной поверхности максимально выраженный блеск и эффект длительной чистоты.
Раствор тщательно перемешивают и моют пол как обычно, хорошо отжимая тряпку, чтобы не оставалось излишней влаги.
Почему пол дольше остается чистым
После такой мойки на поверхности образуется тонкая пленка, которая:
отталкивает пыль и мелкую грязь;
не позволяет пятнам быстро впитываться;
делает пол визуально блестящим и ухоженным;
уменьшает количество разводов.
Именно благодаря этому эффекту пол будет чистым до двух недель, даже в помещениях с активным движением.
Для каких напольных покрытий подходит метод мойки
Такой способ отлично работает для ламината, плитки, линолеума и виниловых полов. Для паркета и натурального дерева лучше использовать минимальное количество раствора и хорошо отжимать тряпку, чтобы не превышать влажность.