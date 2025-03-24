2 ложки в воду – и пол будет сиять идеальной чистотой: пыль не будет оседать целую неделю

Как самостоятельно приготовить смесь против оседания пыли из трех ингредиентов: советы опытных хозяек.

Мытье полов – достаточно хлопотная, но крайне необходимая ежедневная рутина. Но сообразительные хозяйки нашли способ, как мыть пол реже и чтобы он дольше оставался чистым. Для этого не нужно каких-то дорогостоящих средств, все что необходимо для безупречной мойки пола, обязательно найдется в вашем доме.

Чем помыть пол, чтобы он оставался идеально чистым

Чтобы пол был идеально чистым, в воду для мытья нужно добавить натуральные дезинфицирующие средства.

Уксус. Такой раствор подойдет для мытья плитки, линолеума и виниловых полов. Для этого в ведро с водой добавьте 1 стакан яблочного уксуса. Он эффективно отмывает любые загрязнения, убирает пыль, придает глянцевого блеска полу и дезинфицирует его.

Такой раствор подойдет для мытья плитки, линолеума и виниловых полов. Для этого в ведро с водой добавьте 1 стакан яблочного уксуса. Он эффективно отмывает любые загрязнения, убирает пыль, придает глянцевого блеска полу и дезинфицирует его. Соль. Столовую ложку поваренной соли следует растворить в 8 литрах воды и помыть пол. Такой способ подходит для уборки в домах, где живут маленькие дети, аллергики, люди, страдающие астмой. Пол, помытый солевым раствором, дольше остается чистым и свежим.

Столовую ложку поваренной соли следует растворить в 8 литрах воды и помыть пол. Такой способ подходит для уборки в домах, где живут маленькие дети, аллергики, люди, страдающие астмой. Пол, помытый солевым раствором, дольше остается чистым и свежим. Эфирные масла также являются дезинфекторами, к тому же, они будут оставлять в доме легкий аромат. Достаточно добавить в ведро воды всего 10 капель эфирного масла, запах которого вам нравится и не вызывает аллергии ни у кого из членов семьи. Метод подходит для мытья любого напольного покрытия.

Какая хитрость позволяет мыть пол раз в неделю

Чтобы пол оставался чистым как можно дольше, его необходимо обработать средством, которое будет предотвращать оседание пыли. Его можно сделать своими руками. Для этого в стакан воды необходимо добавить 2 столовых ложки растительного масла, 2 столовых ложки уксуса и 3 капли эфирного масла, все тщательно перемешать.

Такую смесь необходимо перелить в бутылку с пульверизатором и опрыскать пол. Затем нужно насухо протереть пол чистой тряпкой. Такая обработка позволит полу сиять идеальной чистотой в течение семи дней.

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