2 марта — какой церковный праздник, что указывает на скорый приход весны

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 2 марта, в православном календаре день памяти святого священномученика Теодота, епископа Киренейского. Теодот был епископом в городе Кирена (территория современной Ливии) и усердно проповедовал христианскую веру. Его проповеди вдохновляли верующих оставаться жесткими в вере, несмотря на преследования, начавшиеся после раскола между императорами Константином Великим и Ликинием.

Во время гонений Ликиния Теодот подвергся аресту и допросам. Его заставляли отречься от христианства, но он остался непреклонен. За это его подвергли жестоким пыткам. Согласно преданию, святого избивали, ломали тело железными крючьями, а затем приговорили к смерти.

Теодот принял мученическую смерть, вероятно, из-за усечения мечом или на кресте. Его подвиг оставил яркий след в сознании христиан, и его имя стало символом стойкости в вере.

Приметы 2 марта

Народные приметы 2 марта / Фото: pixabay.com

Считалось, что если в этот день тепло и солнечно, то весна будет ранней и ласковой.

Морозный день предвещал прохладный март, но теплый апрель.

Если идет снег или дождь, то ждали затяжную весну.

Что завтра нельзя делать

Считалось, что начало важнейшего дела в этот день может принести неудачу. Особенно это касалось весенних полевых работ. Поскольку день приходился на период подготовки к Великому посту, наши предки избегали лишнего веселья и неосторожного обращения с огнем. Считалось, что ссоры в этот день могут принести беды на весь следующий месяц.

Что можно делать завтра

Если прилетали грачи или жаворонки – это был знак, что весна не за горами. В народе верили, что начало весны – это время очищения. Поэтому 2 марта могли выбрасывать старые вещи, мыть пол и приводить дом в порядок, чтобы привлечь благосостояние.

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