2 марта — какой церковный праздник, почему нужно сидеть дома и нельзя пришивать пуговицы

Завтра, 2 марта, в православном календаре день памяти Феодота Киринейского. Он был кипрским святым и епископом города Киринее на острове Кипр. Феодот Киринейский родился в малоазиатской Галатии. Он был сыном христианских родителей и еще в молодости отличался грамотностью и добродетелью.

Позже был епископом Киринеи, города Кипра. Он открыто проповедовал во время гонений на христиан во время правления императора Ликиния (307–324). Во время преследований Феодот также был заключен в тюрьму. Его били палками, рвали к костям тело железными крючьями, но он терпеливо все сносил и молился. Многие язычники, видевшие его геройскую терпеливость, обратились ко Христу. Позже его уволили, и он еще два года управлял Церковью в Киринее.

Церковный праздник 2 марта – день памяти Иова (Борецкого), митрополита Киевского и всея Руси

Иов Борецкий (в мире Иван Борецкий) был выдающимся украинским православным церковным деятелем, писателем и полемистом. Он родился в 1560 году в селе Бирча (теперь в Подкарпатье в Польше). Был священником, ректором Львовской братской школы и первым ректором Киевской братской школы.

С 1620 по 1631 год Иов Борецкий занимал должность митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси. Он был духовным и политическим наставником Петра Могилы. Иов Борецкий был активным писателем. Он выступал против Русской униатской церкви, вестернизации и иезуитов на украинских землях Речи Посполитой.

Иова Борецкого присоединили к лику святых в Украинской православной церкви Киевского патриархата в 2008 году.

Приметы 2 марта

Народные приметы 2 марта / Фото: Pexels

Теплый южный ветер — к теплому лету.

Снежит — весна придет поздно.

Дождь идет — к дождливому лету.

Что завтра нельзя делать

В этот день наши предки старались не пришивать пуговицы на одежду, потому что верили, что это "пришьет" к человеку проблемы и беды. Не покупали важные или дорогостоящие вещи, ведь знали, что они долго не прослужат. Также было запрещено плакать перед зеркалом, потому что можно удвоить неприятности и слезы.

Что можно делать завтра

Наши предки в этот день следили за облаками. А все потому, что обычно была очень ветреная погода и люди переживали, что ветер может "надуть" проблемы. Поэтому все работы проводили в доме. Например, перебирали семена, которые уже совсем скоро будут высевать.

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