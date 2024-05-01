2 мая — какой церковный праздник, что нельзя делать по приметам, чтобы не "потерять" достаток

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 2 мая, в православном календаре день памяти святителя Афанасия, архиепископа Александрийского. Он является одной из величайших фигур в христианстве. Родился около 297 года в Александрии. Его мать, подобно Анне из Библии, привела молодого Афанасия в храм и отдала его на служение Богу.

Афанасий стал известен благодаря своей ревности к выполнению Божьих заповедей и своим интеллектуальным способностям. В 319 году он был рукоположен в дьяконы Александрийской Церкви. Он активно участвовал в богословских дискуссиях и написал множество произведений, отстаивавших православную веру.

Одним из ключевых событий в его жизни было участие в Первом Вселенском соборе в Никее 325 года, где он выступал против Ария и арианства — учения, отрицавшего божественность Иисуса Христа3. После смерти патриарха Александра в 326 году Афанасий был избран архиепископом Александрии.

В течение своей жизни Афанасий много раз подвергался преследованиям и был изгнан со своей кафедры из-за своих антиарианских взглядов. Он провел много времени в изгнании, поддерживая связь с монашескими общинами и продолжая свою богословскую и пастырскую деятельность.

Святитель Афанасий Великий считается столбом Православия. Его жизнь и произведения имеют огромное значение для христианской теологии и церковной истории. Он скончался в 373 году.

Церковный праздник 2 мая – день переноса мощей благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба

Борис и Глеб (в крещении Роман и Давид) были сыновьями киевского князя Владимира и братьями. Они родились незадолго до крещения Киевской Руси и были воспитаны в христианском благочестии. В 1015 году после смерти Владимира их старший брат Святополк убил Бориса и Глеба, боясь их как потенциальных конкурентов за киевский престол.

Мощи святых князей поначалу были похоронены в Вышгороде, но потом их перенесли. Это событие стало одним из престольных праздников Владимирского патриаршего кафедрального собора, освящённого в честь страстотерпцев Бориса и Глеба.

Их жизнь и мученическая смерть стали символом веры и самопожертвования, а их пример вдохновлял многих верующих на протяжении веков. Борис и Глеб были канонизированы как первые святые Руси, и их культ имеет большое значение для Восточной Церкви.

Приметы 2 мая

Народные приметы 2 мая / Фото: Unsplash

Собака громко воют на улице — будет холодный ветер.

На восходе солнца красное небо — ждите дождливого лета.

Кот спит на улице — в теплую погоду.

Что завтра нельзя делать

После заката запрещалось перечислять деньги. Наши предки верили, что это приводит к нищете. "Потерять" обилие семьи можно, если в этот день тратить средства. Нельзя носить пустой кошелек – безденежье будет долговременным.

Что можно делать завтра

А чтобы приумножить прибыль, рекомендуется в этот день сосчитать деньги в кошельке до восхода солнца. Этот день считается благоприятным для высадки огурцов и тыквы.

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