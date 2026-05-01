2 мая — какой церковный праздник, что может оттолкнуть от вас везение в этот день
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 2 мая, в православном календаре день памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Афанасий родился около 295 года в городе Александрия (Египет) в христианской семье. С детства он получил основательное образование, особенно изучая Священное Писание и греческую философию. Его способности быстро заметили церковные наставники, и он стал учеником и секретарем архиепископа Александра Александрийского.
Этот период стал решающим для формирования его богословского мировоззрения и будущей миссии.
Главной исторической ареной жизни Атанасия стала борьба с арианством — учением Ария, отрицавшим равенство Сына Божьего с Отцом.
После Никейского собора 325 года, осудившего арианство и утвердившего догмат о единосущности Сына с Отцом, Афанасий стал одним из самых активных защитников этого решения.
Его принципиальность и непримиримость к компромиссам сделали его символом ортодоксальной веры, но вместе с тем вызвали многочисленные преследования.
Жизнь святого была драматичной: он пережил пять изгнаний из Александрии. Политические силы и приверженцы арианства неоднократно добивались его устранения.
Несмотря на это, Атанасий каждый раз возвращался на кафедру, поддерживаемую народом и частью духовенства. Его устойчивость стала легендарной — он не отказался от своих убеждений даже под угрозой смерти.
Атанасий оставил значительное богословское наследие. Среди его известнейших произведений:
«О Воплощении Слова» — труд, в котором он объясняет смысл воплощения Христа для спасения человечества;
«Жизнь святого Антония» — один из первых образцов христианской агиографии;
многочисленные послания и защитные трактаты против арианства.
Его богословие стало фундаментом дальнейшего развития христианской доктрины.
После продолжительных преследований Атанасий окончательно вернулся к своей кафедре только в последние годы жизни. Он умер в 373 году, оставив после себя глубокий след в церковной истории.
Приметы 2 мая
Когда облака быстро двигаются по небу, в ближайшие дни осадков не будет.
Дикие утки гнездятся поближе к воде, это считали знаком засушливого лета.
2 мая день выдался дождливым и пасмурным, то июнь обещает быть сухим и солнечным.
Что завтра нельзя делать
По народным верованиям в этот день не рекомендуют занимать деньги другим. Считается, что вместе с ссудой можно «отдать» собственную удачу и финансовое благополучие, словно оттолкнув от себя везение.
Что можно делать завтра
Святителя Афанасия чествуют как Лубенского чудотворца, духовного целителя и покровителя Харькова. К нему обращаются с молитвами о выздоровлении от недугов, а также о защите города и всей Слобожанщины от бед, опасностей и различных испытаний.