Завтра, 2 мая, в православном календаре день памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Афанасий родился около 295 года в городе Александрия (Египет) в христианской семье. С детства он получил основательное образование, особенно изучая Священное Писание и греческую философию. Его способности быстро заметили церковные наставники, и он стал учеником и секретарем архиепископа Александра Александрийского.

Этот период стал решающим для формирования его богословского мировоззрения и будущей миссии.

Главной исторической ареной жизни Атанасия стала борьба с арианством — учением Ария, отрицавшим равенство Сына Божьего с Отцом.

После Никейского собора 325 года, осудившего арианство и утвердившего догмат о единосущности Сына с Отцом, Афанасий стал одним из самых активных защитников этого решения.

Его принципиальность и непримиримость к компромиссам сделали его символом ортодоксальной веры, но вместе с тем вызвали многочисленные преследования.

Жизнь святого была драматичной: он пережил пять изгнаний из Александрии. Политические силы и приверженцы арианства неоднократно добивались его устранения.

Несмотря на это, Атанасий каждый раз возвращался на кафедру, поддерживаемую народом и частью духовенства. Его устойчивость стала легендарной — он не отказался от своих убеждений даже под угрозой смерти.

Атанасий оставил значительное богословское наследие. Среди его известнейших произведений:

«О Воплощении Слова» — труд, в котором он объясняет смысл воплощения Христа для спасения человечества;

«Жизнь святого Антония» — один из первых образцов христианской агиографии;

многочисленные послания и защитные трактаты против арианства.

Его богословие стало фундаментом дальнейшего развития христианской доктрины.

После продолжительных преследований Атанасий окончательно вернулся к своей кафедре только в последние годы жизни. Он умер в 373 году, оставив после себя глубокий след в церковной истории.

Приметы 2 мая

Когда облака быстро двигаются по небу, в ближайшие дни осадков не будет.

Дикие утки гнездятся поближе к воде, это считали знаком засушливого лета.

2 мая день выдался дождливым и пасмурным, то июнь обещает быть сухим и солнечным.

Что завтра нельзя делать

По народным верованиям в этот день не рекомендуют занимать деньги другим. Считается, что вместе с ссудой можно «отдать» собственную удачу и финансовое благополучие, словно оттолкнув от себя везение.

Что можно делать завтра

Святителя Афанасия чествуют как Лубенского чудотворца, духовного целителя и покровителя Харькова. К нему обращаются с молитвами о выздоровлении от недугов, а также о защите города и всей Слобожанщины от бед, опасностей и различных испытаний.

