2 ноября — какой церковный праздник, что нельзя делать, чтобы не остаться без денег и здоровья

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 2 ноября, в православном календаре день памяти святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста. Христианские святые, пострадавшие за свою веру в III веке в Персии. Их история является примером отваги и верности Христу, несмотря на преследование.
Ахиндин — один из основных мучеников, отказавшийся отречься от своей веры под давлением преследователей. Он готов был принять смерть, а не отказаться от христианства. Пигасий — тоже верующий, стойко выдержавший пытки и издевательства. Его пример служил вдохновением для других христиан. Афтоний – мученик, который, как и другие, стал свидетелем Христовой веры до конца. Его страдания символизируют верность и несокрушимость духа. Елпидифор — упоминается среди мучеников, подвергавшихся жестоким испытаниям, но оставшихся непоколебимыми в своей вере. Анемподист — еще один святой, который вместе с другими мучениками демонстрировал, что готов отдать свою жизнь ради веры во Христа.
Приметы 2 ноября
- Синицы разлетались в снегопад.
- Снегири кричат – ждите мороз.
- Снежит – весной будут наводнения.
Что завтра нельзя делать
Очень важно в этот день не употреблять алкогольные напитки, иначе вы поссоритесь с родными и своей второй половинкой, получите проблемы с деньгами. Также нельзя ломать ветки деревьев – к проблемам со здоровьем.
Что можно делать завтра
Давно наши предки верили, что это благоприятный день для того, чтобы загадать желания. Также до заката обязательно попросите прощения у всех, кого обидели.
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