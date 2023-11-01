2 ноября — какой церковный праздник, когда просить прощения и зачем загадывать желания

Завтра, 2 ноября, в православном календаре день памяти преподобного Маркиана. Преподобный Маркиан родился в Кире, городе Ликии, в богатой и знатной семье. Он был очень умным и одаренным мальчиком, но не любил светскую жизнь. Он мечтал о монашестве и поступил в монастырь Святого Иоанна Крестителя в Константинополе. Там он показал себя как прикладной и покорный послушник, любивший молитву и песнопение. Он также был очень скромным и не хотел принимать сан священника, но был принужден согласиться на волю Божью. Он стал пресвитером и служил в храме Святой Ирины.

Преподобный Маркиан был очень отзывчив к нуждам людей и помогал им всячески. Он также был очень милосерден к животным и птицам, которым он часто кормил из руки. У него был дар чудотворения и лечил больных своей молитвой. Однажды он воскресил из мертвых ребенка, утонувшего в колодце. Он также исцелил слабоумного мужчину, который стал его учеником и послушником.

Преподобный Маркиан был очень уважаем в Константинополе за свою святость и мудрость. Он много писал о догматических и аскетических темах, а также о толковании Священного Писания. Он также участвовал в Соборах Церкви и защищал православную веру от ересей. В 451 году он присутствовал на Халкедонском Соборе, где признали двойственную природу Христа: Божественную и человеческую.

Преподобный Маркиан умер в 471 году, когда ему было 99 лет. Всю свою жизнь он прожил в чистоте и безбрачии. Большое количество людей пришло на его похороны, чтобы почтить его память. Его мощи были похоронены в храме Святой Ирины, где они совершали многочисленные чудеса.

Церковный праздник 2 ноября – день памяти святых мучеников Акиндина, Пигасия, Афония, Элпидифора и Анемподиста

Святые мученики Акиндин, Пигасий, Афоний, Элпидифор и Анемподист были христианами, жившими в IV веке во время преследования веры в Персии. Они служили при дворе персидского царя Сапора II и тайно исповедовали христианство. Как-то царю донесли на них и тот решил их наказать. Он велел им принести жертву языческим богам, но они отказались. Тогда царь приказал их пытать разными способами: бить, растягивать, обжигать, брить, рубить пальцы и ноги. Но святые мученики не изменяли своей вере и мужественно терпели все мучения. Они также поощряли друг друга к терпению и молились Богу о своих врагах. Наконец царь приказал их зарыть живьем в землю, где они и умерли.

Приметы 2 ноября

Народные приметы 2 ноября / Фото: Pexels

Дороги мокрые и грязные — до декабря будет теплая погода.

Раскричались снегури – ждите снегопада.

Вечером туман – будет ветреная погода.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день ни в коем случае нельзя употреблять алкогольные напитки. Также стоит обойтись без сладостей — иначе можно сильно поссориться с родными и серьезные финансовые проблемы.

Что можно делать завтра

Считалось, что в этот день нужно загадать желание – оно непременно сбудется. А еще пытались попросить прощения у всех, кого обидел до заката, верили, что жизнь станет легкой и веселой. Согласно поверьям, вещь, купленная в этот день, будет долго служить.

Читайте также: