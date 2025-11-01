Церковный праздник 2 ноября / © unsplash.com

Реклама

Завтра, 2 ноября, в православном календаре день памяти святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста. Большинство источников датируют их жизнь и мученичество II–III веком, во времена римских гонений на христиан. По преданию, святые были римлянами или жителями города, находившегося на территории современной Малой Азии. Они были христианами, известными своей благочестивой и проповеднической деятельностью среди язычников.

Ахиндин часто упоминается как первый среди этой группы, по свидетельству житий, он был образованным и смелым христианином, активно исповедовавшим веру.

Пигасий отличался мужеством и непоколебимостью в христианских догмах, поддерживал и наставлял братьев по вере.

Реклама

Афтоний имел дар лечения и милосердия, часто помогал бедным и больным.

Елпидифор прославился как ревностный проповедник и наставник, побуждавший других к верности Христу.

Анемподист — молодой мученик, который, несмотря на возраст, проявил огромную духовную стойкость и смирение в страданиях.

В ходе преследований христиан они были арестованы и приведены на суд к языческим владыкам. Они отказались отречься от Христа, за что подверглись пыткам: били, бросали в тюрьмы, и в конце концов казнили. Святой Елпидифор, по некоторым источникам, погиб вместе с другими мучениками, поддерживая их морально, а Анемподист принял смерть юношеской стойкостью.

Реклама

Приметы 2 ноября

Народные приметы 2 ноября / © unsplash.com

Красная вечерняя звезда — предвестник ветра; если заря светло-желтая — дождя.

Солнце сияет золотистым цветом при восходе или закате — предвещает непогоду или ветер.

Если иней на деревьях — признак предстоящей непогоды или затруднительного урожая.

Что завтра нельзя делать

По народным приметам в этот день не следует допускать ссор и оскорблений, потакать лени или оставлять огонь без присмотра — это может привести к пожару. Также не советуют отправляться в дальний путь или давать деньги взаймы — все это лучше отложить на другой день.

Что можно делать завтра

В православный праздник люди обращают свои молитвы к святым Акиндина и Пигасия, которых чествуют как охранников житниц и тех, кто оберегает от пожаров. К ним просят защиты для урожая и дома, чтобы огонь не причинил вреда.