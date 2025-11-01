- Дата публикации
2 ноября — какой церковный праздник, о чем следует просить святых в этот день
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 2 ноября, в православном календаре день памяти святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста. Большинство источников датируют их жизнь и мученичество II–III веком, во времена римских гонений на христиан. По преданию, святые были римлянами или жителями города, находившегося на территории современной Малой Азии. Они были христианами, известными своей благочестивой и проповеднической деятельностью среди язычников.
Ахиндин часто упоминается как первый среди этой группы, по свидетельству житий, он был образованным и смелым христианином, активно исповедовавшим веру.
Пигасий отличался мужеством и непоколебимостью в христианских догмах, поддерживал и наставлял братьев по вере.
Афтоний имел дар лечения и милосердия, часто помогал бедным и больным.
Елпидифор прославился как ревностный проповедник и наставник, побуждавший других к верности Христу.
Анемподист — молодой мученик, который, несмотря на возраст, проявил огромную духовную стойкость и смирение в страданиях.
В ходе преследований христиан они были арестованы и приведены на суд к языческим владыкам. Они отказались отречься от Христа, за что подверглись пыткам: били, бросали в тюрьмы, и в конце концов казнили. Святой Елпидифор, по некоторым источникам, погиб вместе с другими мучениками, поддерживая их морально, а Анемподист принял смерть юношеской стойкостью.
Приметы 2 ноября
Красная вечерняя звезда — предвестник ветра; если заря светло-желтая — дождя.
Солнце сияет золотистым цветом при восходе или закате — предвещает непогоду или ветер.
Если иней на деревьях — признак предстоящей непогоды или затруднительного урожая.
Что завтра нельзя делать
По народным приметам в этот день не следует допускать ссор и оскорблений, потакать лени или оставлять огонь без присмотра — это может привести к пожару. Также не советуют отправляться в дальний путь или давать деньги взаймы — все это лучше отложить на другой день.
Что можно делать завтра
В православный праздник люди обращают свои молитвы к святым Акиндина и Пигасия, которых чествуют как охранников житниц и тех, кто оберегает от пожаров. К ним просят защиты для урожая и дома, чтобы огонь не причинил вреда.