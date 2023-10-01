2 октября — какой церковный праздник, кому молиться для защиты и почему нельзя носить яркую одежду

Завтра, 2 октября, в православном календаре день памяти Киприана и Иустины. Святые Киприан и Иустина были христианскими мучениками, жившими в Антиохии в III веке. Их жизнь была примером подлинной веры, покаяния и победы над злыми силами.

Киприан был языческим магом и жрецом, обучавшимся колдовству в разных странах. Однако, встретившись с Иустиной, Киприан осознал свою ошибку и раскаялся в своем служении дьяволу. Он принял христианство и сжег все свои книги по волшебству. Через короткое время он стал пресвитером, а затем епископом. Он обратил ко Христу множество язычников и разрушил их капища.

Иустина была добродетельной девственницей, посвятившей себя Господу. Она отказалась выйти замуж за языческого юношу Аглаида, обратившегося к Киприану за помощью. Потом она ушла в монастырь и стала настоятельницей.

Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане Киприане и Иустине схватили и привезли в Никомидию, где их мучили и усекли мечом 304 года. Их трупы были похоронены в Риме благочестивой женой Руфиной, родственницей царя Клавдия.

Святым Киприаном и Иустином приписываются многочисленные чудеса и исцеления тех, кто приходит к их гробу или молится им. Они являются покровителями влюбленных, брака, супружества, семьи, добродетели и защиты от колдовства.

Церковный праздник 2 октября – день памяти блаженного Андрея

С юных лет он возлюбил храм Божий и Священные книги. Однажды в сонном видении блаженный увидел, как ангелы взяли его к небу и показали ему славу Божию. Затем они вернули его на землю и сказали: "Ты должен стать юродивым за Христа, чтобы спасти свою душу и помочь многим людям". Андрей послушался небесного голоса и стал вести себя как ненормальный. Он ходил по улицам города, голый или в лохмотьях, беспомощный и расстроенный. Он говорил непонятные слова, спал на земле, ел мусор, плакал и смеялся без причины. Люди думали, что он сумасшедший, и часто насмехались над ним, бросали в него камни или били. Но Андрей терпеливо принимал все это, не обижаясь и не жалуясь.

Но это было лишь внешнее проявление его жизни. В сердце у него был мир и радость от Бога. Ночью он ходил в храм и молился святым образам. В день празднования Пасхи он принимал Святое Причастие. Все это видел только один человек – святой Епифаний Кипрский, который был патриархом Константинополя. Он распознал в Андрее подлинного служителя Божия и стал его другом. Вместе они молились и говорили о духовных вещах.

Андрей имел дар пророчества и чудотворения. Он предполагал будущее города и церкви, особенно времена гонений и соблазнов. Он помогал людям в их нуждах, лечил больных, унимал бурю на море, останавливал пожар в монастыре. Все это вызывало удивление и уважение к нему. Многие приходили к нему за советом или молитвой. Андрей же всегда напоминал им о покаянии, милосердии и любви к Богу.

Блаженный Андрей умер в 936 году, когда ему было около 66 лет. Его тело было погребено в храме святых апостолов Петра и Павла, где он часто молился.

Приметы 2 октября

Народные приметы 2 октября / Фото: Pexels

Дождь сильно – зима будет очень холодной.

Северный ветер указывает на теплую и мягкую зиму.

Белка чисто полиняла – ждите теплую зиму.

Что завтра нельзя делать

Издавна верили, что в этот день лучше не впускать в дом незнакомых людей. Считалось, что вместе с ними войдет в дом нечисть. Лучше не носить слишком яркую одежду – модная навлечь на себя беду. Не принимайте необдуманные решения и отложите дальние путешествия.

Что можно делать завтра

В старину ребята обязательно молились Киприану, а девушки Иустинии, чтобы они защитили от злых духов. А крестьяне продолжали делать заготовку на зиму, в частности собирали свеклу, пастернак, щавель.