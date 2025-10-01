Церковный праздник 2 октября / © Фото из открытых источников

Завтра, 2 октября, в православном календаре день памяти святого священномученика Киприана. Святой Киприан родился около 200 года в Антиохии Писидийской (современная Турция) в семье богатых язычников. Его отец был жрецом в языческом храме, а сам Киприан с юных лет изучал философию и волхвование. Он путешествовал по Азии, Греции и Египту, изучая тайные науки и колдовство, и стал знаменитым волхвом в своем городе.

Несмотря на свою славу, Киприан ощутил пустоту в языческих верованиях. После встречи с христианской мученицей Юстиной, оставшейся непоколебимой в своей вере, он начал изучать христианство. В конце концов, Киприан крестился и стал ревностным христианином.

После обращения Киприан раздал свое имущество бедным и посвятил себя молитве и служению Церкви. В 248 году он был избран Карфагенским епископом. Как пастырь, он заботился о духовном развитии паствы, подчеркивая важность единства Церкви и ее иерархической структуры.

В 258 году, во время гонений на христиан при императоре Валериане, Киприан был арестован и приговорен к смертной казни. Он принял мученическую смерть, оставаясь верен своей вере до конца. Его смерть стала свидетельством непреклонности христиан во время преследований.

Святая Юстина жила в III веке в городе Антиохия Писидийская (современная Турция). Она была дочерью языческого жреца по имени Иедесий. С детства Юстина была посвящена в языческие обряды, однако, услышав о Христе, она обратилась к христианству, крестилась и начала жить по заповедям Божьим, сохраняя целомудрие и преданность молитве.

Ее красота привлекла внимание богатого юноши по имени Аглаид, захотевшего жениться на ней. Однако Юстина отказала ему, сказав, что ее жених — Христос. Аглаид обратился к волхву Киприана, прося помощи в обольщении Юстины. Киприан, исполненный гордости и уверенный в своей силе, попытался с помощью магии заставить Юстину полюбить Аглаида. Однако Юстина, молясь и защищаясь крестным знамением, победила все попытки дьявола, и Киприан понял, что его сила бессильна перед силой Христовой.

После этих событий Киприан обратился в христианство, крестился и стал епископом Карфагенским. Юстина продолжала свою благочестивую жизнь, служа Христу в молитве, посте и девстве. Однако, во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане, Юстина была арестована, подвергнута пыткам и казнена за веру во Христа.

Святой преподобный Андрей жил в Константинополе в X веке. Он избрал путь юродства — выглядел безумным, чтобы проповедовать правду и указывать на пороки общества.

Преподобный Андрей известен своей глубокой духовностью, аскетизмом и преданностью служению Богу. Его жизнь является примером того, как через смирение и смирение можно достичь высоких духовных вершин.

Приметы 2 октября

Народные приметы 2 октября / © unsplash.com

Услышать гром в этот день до бесснежной зимы.

Туманное, но теплое утро — ждите хорошую погоду осенью.

Деревья уже начали сбрасывать листья — пора прятать ульи.

Что завтра нельзя делать

По давним народным поверьям 2 октября не рекомендуется менять место жительства или отправляться в далекое путешествие — это якобы приносит неудачи. Также избегают алкоголя, потому что, по народному верованию, напьющийся подвергается влиянию злых сил. В общем, день считают неблагоприятным, поэтому нужно быть внимательным и осмотрительным по делам.

Что можно делать завтра

Святых Киприана и Юстину просят оградить от колдовских влияний, приворотов и злых людей. В народе 2 октября считают подходящим для работы: можно заниматься ремонтом, рукоделием или другими полезными делами. Также в этот день традиционно ходят в лес собирать грибы, особенно опята и лисички.