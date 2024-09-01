2 сентября — какой церковный праздник, почему не следует жаловаться на судьбу

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 2 сентября, в православном календаре день памяти святого мученика Маманта. Он был христианским святым, жившим в III веке. Он родился в Пафлагонии (современная Турция) в семье знатных и благочестивых христиан Феодота и Руфины, заключенных за веру во Христа. Мать Маманта умерла в родах, а отец умер через несколько дней после ее смерти. Мальчика воспитала христианская вдова Амия.

С детства Мамант отличался большим благочестием и мудростью. В юном возрасте он решил проповедовать христианскую веру, и его деятельность быстро привлекла внимание местных властей. Мамант был арестован и подвергнут пыткам за отказ отречься от веры. Его доставили к императору Аврелиану, но святой остался непоколебимым в своей вере.

После многих мучений Маманта отправили в горы Кесарии Каппадокийской (современная Турция), где он устроился в пещере и продолжал жить как отшельник. По преданию, он обладал способностью приручать приходивших к нему диких зверей и даже кормил их молоком своей козы.

Впоследствии его снова захватили и подвергли новым пыткам, после чего его казнили около 275 года.

Церковный праздник 2 сентября – день памяти святого преподобного Иоанна Постника, патриарха Царьградского

Святой преподобный Иоанн Постник, патриарх Царьградский (Константинопольский), был выдающейся фигурой в Византийской империи и Церкви в VI веке. Он родился в Константинополе примерно в 510 году в семье благочестивых христиан.

Иоанн с раннего возраста чувствовал призвание к духовной жизни. Он поступил в монастырь, где посвятил себя строгому аскетизму, молитве и посту, за что и получил прозвище "Постник". Его аскетическая жизнь, соединенная с глубоким смирением и любовью к ближнему, быстро обрела ему авторитет среди духовенства и верующих.

582 Иван был избран патриархом Константинопольским, преемником патриарха Евтихия. Его патриаршество пришлось на времена правления императора Маврикия. Как патриарх, он продолжил жить в строгом посте и молитве, даже несмотря на высокий пост. Его называли "постником" из-за строгого соблюдения поста, которое он сохранял на протяжении всей своей жизни.

Иоанн Постник был известен как активный церковный реформатор. Он проводил суровую дисциплину среди клира, стремясь утвердить нравственные принципы среди священников и монахов. Он также инициировал многочисленные благотворительные меры по поддержке бедных и нуждающихся, проявляя христианское милосердие в своих действиях.

Иоанн Постник столкнулся с многочисленными вызовами в богословских вопросах, в частности по монофелитству, ереси, которая утверждала, что во Христе есть только одна воля — божественная, а не две — божественная и человеческая. Он стремился сохранить церковное единство и укрепить православную веру.

Иоанн также известен тем, что впервые принял титул "Вселенский патриарх", что вызвало определенное недовольство в Римской Церкви. Однако этот титул впоследствии стал признанным в Православной Церкви и является традиционным для патриархов Константинопольских по сей день.

Святой Иоанн Постник умер 2 сентября 595 года.

Приметы 2 сентября

Народные приметы 2 сентября / Фото: Unsplash

Дождь – осень будет сухой.

Облака низко плывут в плохую погоду.

Закат красный – ждите скорых заморозков.

Что завтра нельзя делать

В этот день очень важно не жаловаться на свою судьбу и не плакать, иначе с проблемами в жизни будет очень трудно справиться. Не начинайте новые дела — вас ждет провал.

Что можно делать завтра

В этот период крестьяне копали поздний картофель. А еще святого Маманта считали покровителем коз и овец, потому в народе ему молились о здоровье этих домашних животных.

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