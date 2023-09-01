2 сентября — какой церковный праздник, почему нельзя жаловаться на судьбу

Завтра, 2 сентября, в православном календаре день памяти мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины. По легенде, Феодот и Руфина были знатными людьми, отказавшимися отдавать поклон языческим богам по приказу императора. За это их арестовал магистрат Александр и отправил к наместнику Фаусту в Кесарии Каппадокийской. Фауст приговорил Феодота к смертной казни и бросил его в тюрьму. Руфина, которая была беременна, пошла за ним и родила сына Маманта в тюрьме. Затем она умерла, попросив Бога защитить его ребенка.

Маманта воспитала благочестивая женщина Аммия, ставшая ему второй матерью. Она научила его любить Бога и животных. Мамонт стал пастухом и жил в горах с овцами и львом, которого спас от охоты. Однажды римские солдаты обнаружили его и принесли к наместнику Александру, который хотел заставить его жертвовать богам. Мамонт отказался и был подвергнут жестоким пыткам. В конце концов он погиб от удара молнии, которую Бог послал на его мучителей.

Святые являются покровителями животных, пастухов.

Приметы 2 сентября

Народные приметы 2 сентября / Фото: Pexels

Низко плывут тучи – к ненастью.

Мероприятие имеет красный цвет – ждите скорых морозов.

Солнечный день к теплой осени.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день лучше не жаловаться на судьбу, потому что выпадут еще более сильные испытания. Также запрещено плохо обращаться с животными, совершать необдуманные крупные покупки. Сны этого дня могут быть очень трудными, но они покажут, какая борьба идет внутри вас.

Что можно делать завтра

Это идеальный день, чтобы собраться всей семьей и начать копать картошку, если вы еще этого не сделали. Кроме этого, в прошлом 2 сентября ходили в гости и приносили с собой блюда с домашним сыром.

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