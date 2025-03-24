2 столовые ложки на десять литров воды – и ягоды смородины будут размером с кулак

Эту подкормку смородиновых кустов нужно проводить уже сейчас, чтобы обеспечить им необходимую поддержку для активного роста и плодоношения.

Такое простое, но крайне действенное удобрение поможет вырастить обильный урожай больших и ароматных ягод смородины. Подкормка идеально подходит для всех видов смородины, а также для малины.

Чем подкормить кусты смородины весной, чтобы получить обильный урожай больших ягод

Опытные садоводы считают лучшей весенней подкормкой для смородины монофосфат калия. Это удобрение можно приобрести в любом специализированном магазине или на рынке. Что дает такое удобрение:

урожайность кустов повышается на 20–30%;

ягоды вырастают крупными и сладкими;

укрепляют иммунитет ягодных кустов к болезням и вредителям;

смородина созревает на неделю раньше;

это хорошая поддержка растений в условиях холода.

Чтобы приготовить подкормку, нужно развести две столовые ложки монофосфата калия в десяти литрах теплой воды. Тщательно перемешайте раствор до полного растворения гранул, чтобы обеспечить его равномерное распределение.

После приготовления подкормки полейте кусты смородины, используя примерно два литра раствора под каждое растение. Это удобрение обеспечит кусты необходимыми питательными веществами в начале сезона.

Монофосфат калия не только повысит урожайность смородиновых кустов и улучшит вкус ягод, удобрение также защитит смородиновые кусты от мучнистой росы.

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