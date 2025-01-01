2 января – какой церковный праздник, почему этот день наши предки называли опасным

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 2 января, в православном календаре – день памяти святого папы Сильвестра. Он был 33-м Папой Римским и возглавлял Церковь от 31 января 314 до своей смерти 31 декабря 335 года. Он является одним из самых почитаемых Пап ранней христианской эпохи. Сильвестр стал Папой вскоре после принятия Миланского эдикта 313 года, которым император Константин Великий легализовал христианство в Римской империи. Его понтификат отмечен периодом мира для Церкви после веков гонений.

Хотя он не принимал непосредственного участия в Первом Никейском соборе 325 (первом вселенском соборе), он послал своих легатов, представлявших Римскую Церковь. Собор принял Никейский символ веры, утвердив основы христианского богословия, включая доктрину о Троице. За время его понтификата благодаря поддержке Константина Великого было возведено несколько ключевых христианских святынь.

Со святым Сильвестром связана "Константинов дар" — апокрифический документ, якобы передававший светскую власть императора Константина Папе. Хотя этот документ признан более поздним подлогом, он повлиял на представление о роли Пап в Средневековье. Согласно легенде, Сильвестр обратил императора Константина в христианство и окрестил его, хотя историки сомневаются в подлинности этой истории. Сильвестр скончался 31 декабря 335 года. Его похоронили в катакомбах Присциллы в Риме. Он был одним из первых Пап, которых почитали святыми без формального процесса канонизации.

Приметы 2 января

Народные приметы 2 января / Фото: Unsplash

Чем больше снега на деревьях лежит, тем богаче будет урожай.

На деревьях легкий иней – погода будет ясной.

Громко поют синички – морозы будут затяжными.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день нельзя пускать в дом стариков или немощных людей, иначе хозяева и члены их семьи сами могут заболеть. Также перечислять в этот день кур — это плохая примета, из-за которой птицы начнут болеть.

Что можно делать завтра

Этот день наши предки называли крайне опасным, потому что верили, что злые духи выходят на поверхность земли, ходят между людьми и могут принести болезни и несчастья. Поэтому с иконой святого в руках часто обходили все углы дома, а также заходили в погреб, чтобы урожай не испортился.

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