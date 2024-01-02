2 января — какой церковный праздник, почему нужно просыпаться вместе с петухами

Сегодня, 2 января, в православном календаре – день памяти святого Сильвестра. Жизнь святого Сильвестра была связана с историей раннего христианства и Римской империи. Он родился в Риме около 250 в христианской семье. Он стал учеником Кирина Пресвитера, который научил его книжной премудрости и добрым обычаям. Он был избран римским папой 314 года, после смерти папы Мелхиада. Он правил церковью во время правления императора Константина Великого, принявшего христианство и предоставившего ему свободу вероисповедания. Сильвестр участвовал в первом Вселенском соборе в Никее в 325 году, где был утвержден символ веры. Он также основал четыре базилика в Риме: Святой Марии Великой, Святого Креста в Иерусалиме, Святого Лаврентия за стеной и Святого Сильвестра в Капитолии. Он умер в 335 году и был похоронен в катакомбах Святого Приски. Его мощи были перенесены в базилику Святого Сильвестра в 761 году.

Приметы 2 января

Народные приметы 2 января / Фото: Pexels

Куры вышли на снег — будет потепление.

Сороки летают недалеко от человеческих домов — к метели.

Петухи рано спели — к оттепели.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным поверьям в этот день нельзя поднимать с земли куриные перья, потому что она принесет несчастье. Также запрещалось стричь волосы и ногти, можно покончить с собой. Не разрешалось долго лежать в постели, вставать нужно было с петухами, тогда в семье будет изобилие.

Что можно делать сегодня

Святого Сильвестра считали покровителем кур, поэтому за этими домашними птицами сегодня старались хорошо ухаживать, чтобы они пережили зиму без болезней.

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