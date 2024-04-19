20 апреля — какой церковный праздник, подходит ли этот день для сватовства и венчания

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 20 апреля, в православном календаре день памяти преподобного Феодора Трихины. Преподобный Феодор Трихина был известным святым, жившим в IV веке. Он родился в Константинополе в богатой семье и в юном возрасте пошел в обитель во Фракии, где стал монахом. Феодор был известен как суровый постник и носил грубую волосяницу, из-за чего его прозвали Трихиной, что в переводе означает "Волосяничный".

В своей жизни он сотворил много чудес и исцелений. После смерти из его мощей начало выделяться миро, обладающее чудодейственными свойствами — оно могло изгонять нечистых духов и избавлять от болезней. Монастырь, в котором он жил, позже был назван его именем.

Приметы 20 апреля

Народные приметы 20 апреля / Фото: Pexels

Ночью звезд мало — к теплой осени.

Дождь — к богатому урожаю.

Вдруг ударил мороз — в июне будет много ливней с градом.

Что завтра нельзя делать

В этот день по народным поверьям нельзя брать или давать деньги в долг — иначе вас ждет нищета. Этот день считается неблагоприятным для венчания и сватовства – считается, что брак скоро распадется, а молодая пара будет несчастливой.

Что можно делать завтра

В этот день наши предки обязательно шли в храм и молились за усопших родственников. Считалось, что тогда душа точно войдет в Рай. Также в этот день стирали полотенца и постельное белье. Верили, что это помогает очиститься от негатива.

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