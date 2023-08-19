20 августа — какой церковный праздник, что значит, если улетают аисты и почему нужно помогать больным

Завтра, 20 августа, в православном календаре день памяти мучеников Марина и Астерия. Мученики Марин и Астерий были двумя христианами, жившими в III веке и пострадавшими за свою веру во времена гонений римских императоров Валериана и Галлиена.

Марин был воином, вдохновенно любившим Христа и не боявшимся заявить о своем христианстве на языческом празднике. Он разрушил жертвенник идолу и был приговорен к смерти обезглавлением. Астерий был синклетиком, то есть членом высшего советника при царском дворе. Он также твердо исповедовал христианство, невзирая на опасность. Когда он увидел страдания Марина, он снял с себя сенаторскую одежду, разостлал ее на земле и завернул в него тело и голову мученика. Затем он похоронил его с уважением и сам был арестован и обезглавлен.

Церковный праздник 20 августа – день памяти Пимена Печерского

Преподобный Пимен Печерский был одним из величайших святых и чудотворцев Киевской Руси. Он родился в 983 году в селе Суторопа на Черниговщине в семье князя. В детстве он проявил великую любовь к Богу и молитве. В 12 лет он покинул родительский дом и присоединился к монахам, жившим в пещерах у Днепра. Они стали его духовными наставниками и научили его письменности, богословию и церковному пению. Пимен стал одним из первых учеников преподобного Антония Печерского, основателя Киево-Печерской лавры.

Пимен Печерский был игуменом Печерской лавры до 1141 года, трудился в Дальних пещерах. Постником был назван за то, что ел только раз в день и в минимальном количестве. Он также был выдающимся писателем и переводчиком, создавшим много церковных книг, в частности "Жизнь святых отцов". Он также был чудотворцем, который имел дар пророчества, целителя и покровителя перед Богом. В одном из его чудес он спас Киев от нападения половцев, заставив их уйти своим молитвенным благословением.

Приметы 20 августа

Народные приметы 20 августа / Фото: Pexels

Не видно пауков, ждите ухудшения погоды.

Аисты начали улетать – осень будет холодной и придет рано.

Красная звезда к дождю.

Что завтра нельзя делать

В народе верили, что нельзя выходить из дома ночью, в противном случае можно очень сильно заболеть. В этот день запрещено кричать на аистов, относиться к ним неуважительно. Не следует принимать необдуманные решения. А вот женщинам запрещали выходить в поле, вместо этого они пекли пироги с малиной, которые выносили беднякам.

Что можно делать завтра

С 20 августа крестьяне в древности уже начинали готовиться к сени и зиме. Собирали последний урожай малины, делали из ягоды компоты, варенье и т.д. Почитая многострадального Пимена Печерского, который всегда помогал нуждающимся в помощи, было принято протягивать руку помощи больным.

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