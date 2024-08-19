20 августа — какой церковный праздник, почему принято кормить мужчин картофелем с грибами

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 20 августа, в православном календаре день памяти святого пророка Самуила. Святой пророк Самуил является одной из ключевых фигур в истории Израиля и важной личностью в иудаизме, христианстве и исламе. Его жизнь описана в Библии, в частности, в книгах Первой и Второй книге Самуила (в еврейской традиции это одна книга).

Самуил родился в семье Элкана и Анны, которая долго не могла иметь детей. Анна молилась Богу и пообещала отдать ребенка на служение Господу, если он забеременеет. Господь услышал ее молитву, и она родила сына, которого назвала Самуилом, что означает Бог услышал. После отлучения от груди Анна отдала Самуила на воспитание первосвященнику Илии в храме в Шило.

Самуил вырос в храме под наблюдением Илии и стал служить Господу с детства. Однажды ночью Самуил услышал голос Бога, который трижды звал его по имени. Сначала Самуил думал, что его зовет Илия, но в конце концов понял, что это был голос Божий. С этого момента Самуил стал пророком и судьей Израиля.

Самуил сыграл ключевую роль в переходе Израиля от теократии к монархии. Когда израильтяне попросили царя, Самуил по повелению Божию помазал на царя сначала Саула, а затем Давида. Хотя Самуил сначала был против установления монархии, считая это отступлением от правления Божьего, он слушал Божьего повеления и исполнил его волю.

Самуил был духовным наставником первого израильского царя Саула. Однако, после того как Саул не исполнил Божьего повеления, Самуил объявил, что Бог отвергнет его как царя и изберет на его место другого. Это привело к помазанию Давида на царя, хотя Саул еще оставался на престоле.

Самуил умер в старости и был похоронен в своем родном городе Рама. После его смерти Саул еще раз обратился к нему, вызвав его дух через гадалку, но получил предсказание своей смерти и гибели своих сыновей в битве.

Самуил остается важной фигурой в библейской истории, поскольку его жизнь и служение отражают переходный период в истории Израиля и формирование национальной идентичности еврейского народа. Его пророческая деятельность, верность Богу и духовное наставничество царей Саула и Давида сделали его одним из важнейших пророков Ветхого Завета.

Приметы 20 августа

Народные приметы 20 августа / Фото: Unsplash

Журавли летят высоко – осень порадует теплом.

Солнце зашло за туман – ждите дождей.

Много полевок — к холодной зиме.

Что завтра нельзя делать

Запрещается в этот день оставлять детей до 7 лет дома даже на несколько минут. Наши предки приметили, что наши предки заметили, что в этот день наши предки наши предки. Также не стоит ссориться. Запрещено стричь волосы или ногти – этим вы укорачиваете себе возраст.

Что можно делать завтра

Этот день в старину считался мужским. Жена обязательно готовила жареный картофель с грибами, чтобы порадовать свою вторую половинку. Это верили, принесет в семью счастье.

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