Церковный праздник 20 августа

Завтра, 20 августа, в православном календаре день памяти святого пророка Самуила. Самуил был сыном Елканы и Анны. Его мать, Анна, долго не могла иметь детей, поэтому она искренне молилась Богу о даровании сына. Когда Бог услышал ее молитвы, она пообещала посвятить ребенка служению Господу. Самуила родили, и он был отдан в святилище первосвященнику Или, чтобы служить при храме (1 Книга Самуила 1).

Самуил получил пророческое призвание еще ребенком. По библейскому преданию Бог зовет его ночью, и после нескольких обращений Самуил понимает, что это Господь говорит ему. С тех пор он стал пророком, который передавал наставления Божии и судил израильский народ.

Самуил был последним из судей — он выполнял функции судьи и пророка. Он руководил Израилем, призывал народ к покаянию, сражался с идолопоклонством и восстанавливал веру в единого Бога.

Одной из важнейших ролей Самуила стало назначение первого царя Израиля — Саула. Народ требовал иметь царя, чтобы быть как другие народы, и Самуил под наставлением Божьим помазал Саула на царство. Однако Саул впоследствии удалился от Бога, и Самуил был послан Богом помазать нового царя — Давида.

Самуил помазал Давида на царство и поддерживал его, хотя тот еще не был официальным царем. Самуил пророчествовал о великом будущем Давида, будущем “человеческом слуге Божием”.

Самуил — символ праведного служения Богу, непоколебимой веры и духовного авторитета. Его жизнь и служение были примером для последующих поколений. В православной, католической и некоторых протестантских традициях он почитается святым пророком.

Приметы 20 августа

Народные приметы 20 августа

Если 20 августа тепло и солнечно — осень будет теплой и сухой.

Роса на траве с утра — до ясной погоды на несколько дней.

Если птицы громко поют и летают высоко, погода будет хорошей.

Что завтра нельзя делать

В народе считается, что 20 августа категорически нельзя стричь волосы и ногти — это считают плохим признаком, который может принести неудачи. Также в этот день не рекомендуют ссориться или употреблять грубую брань, так как это ухудшает энергетику. Кроме того, не стоит начинать свадебные приготовления или делать предложения руки и сердца, потому что в этот период судьба не будет благосклонна к таким событиям. День считается неблагоприятным для серьезных жизненных решений и важных начинаний.

Что можно делать завтра

В народных традициях Самойлов день считают особым праздником для мужчин — именно их в этот день чествуют: накрывают щедрые столы и дарят им подарки в знак уважения и признательности. Особым ритуалом этого праздника является приготовление жареного картофеля с грибами — это блюдо символизирует желание богатого урожая и сытой, теплой зимы, ведь считается, что из-за такой пищи земля будет дарить свои плоды щедро, а семья не будет испытывать недостатка.