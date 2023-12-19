20 декабря — какой церковный праздник, почему категорически запрещалось покупать новую обувь

Завтра, 20 декабря, в православном календаре день памяти Игнатия Богоносца. Игнатий Богоносец был одним из первых отцов Церкви, епископом Антиохии, учеником апостола Иоанна Богослова, святой, мученик. Он родился в Сирии в 35 году и умер в Риме в 107 году, где его бросили на растерзание зверям. Он написал семь писем в различные церковные общины, в которых он защищал православную веру и призывал к единству Церкви. Он был назван Богоносцем, потому что любил Господа всем сердцем своим и носил Его в себе. Его святые мощи хранятся в Риме в церкви святого Климента.

Приметы 20 декабря

Народные приметы 20 декабря / Фото: Pexels

Морозная погода — к жаркому лету.

Вьюга и оттепель — к дождливому лету.

Иней на деревьях — погода в ближайшие дни будет ясной.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день нельзя гадать, свататься, веселиться. Не стоит и брать взаймы деньги, потому что тогда будете так жить весь следующий год. А еще запрещалось покупать новую обувь. Верили, что это отнимет у человека долголетие.

Что можно делать завтра

Этот день в народе называли "Гость", потому что принято было ходить в гости к родственникам, проводить время со своей семьей. Также важно было здороваться с каждым встречным. Считалось, чем больше здоровья пожелаешь другим в этот день, тем здоровее будешь сам.

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