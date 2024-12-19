20 декабря — какой церковный праздник, зачем в этот день одевать кожух наизнанку

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 20 декабря, в православном календаре день памяти святого священномученика Игнатия Богоносца. Один из самых известных раннехристианских святых был вторым епископом Антиохийской Церкви (после апостола Петра). Он жил в I—II веках (около 35–107 лет) и оставил заметный след христианской традиции. Его называют "Богоносцем", поскольку, по преданию, он имел особую близость к Богу. Некоторые источники указывают, что Игнатий был ребенком, которого Иисус Христос благословил в Евангелии, сказав: "Если не станете, как дети, не войдете в Царство Небесное" (Мф. 18:3).

Игнатий, по преданию, был учеником апостолов Иоанна Богослова и Петра. Его воспитание было глубоко укоренено в христианском учении.

Игнатий стал епископом Антиохии примерно в 67 году. Он ревностно работал над укреплением Церкви, подвергавшейся гонениям от римской власти. Его служение было сосредоточено на единстве христиан и сохранении апостольской веры.

Во время своего заключения, когда его везли в Рим для казни, Игнатий написал семь писем в разные христианские общины. В этих посланиях он призывал к единству верных, верности епископам, борьбе с ересями и мужеству в исповедовании веры. Эти письма стали важными достопримечательностями раннехристианской литературы.

Игнатия были приговорены к смертной казни во время правления императора Траяна (98–117). В 107 году его доставили в Рим, где отдали на растерзание диким зверям в Колизее. По преданию, он встретил смерть с большим мужеством, молясь за Церковь и верующих.

Приметы 20 декабря

Народные приметы 20 декабря / Фото: Unsplash

Снежит — снегопады будут продолжаться до Нового года.

Чем больше на деревьях снега, тем будет богаче урожай в следующем году.

Дождь — до Рождества морозов не будет.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещается убивать пауков, этим вы назовете на себя беды. Не стоит повышать голос на лошадей, а также ездить верхом, потому что это неблагоприятный день для такого.

Что можно делать завтра

В этот день начинают выпекать тесто к Рождеству. Существовала интересная традиция, чтобы блюдо получилось максимально вкусным. Женщины, которые занимались выпеканием, одевали наизнанку кожух и так готовили.

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