Церковный праздник 20 декабря

Завтра, 20 декабря, в православном календаре день памяти святого священномученика Игнатия Богоносца. Игнатий родился, вероятно, в Сирии или Малой Азии, примерно в конце I века. Он был учеником апостола Иоанна Богослова и считался одним из Апостольских Отцов, то есть тех, кто напрямую связан с апостолами Христовыми. Игнатий стал епископом Антиохийской церкви, которая в то время была одним из важнейших центров христианства.

Игнатий активно проповедовал христианство среди язычников и евреев, организовывал общины верующих и поддерживал связи между ними. Он подчеркивал единство церкви, роль епископа и важность догматической верности. Ему приписывают семь известных писем в различные христианские общины (Рим, Эфес, Смирна, Филадельфия, Магнезия, Тралия, Поликарп), в которых он призывает к стойкости в вере, единстве и любви к Богу.

Игнатия арестовали во время гонений на христиан при императоре Траяне (98–117 годы). Его везли из Антиохии в Рим для смертной казни. По дороге Игнатий оставлял письма христианам, в которых выражал готовность отдать свою жизнь за Христа. В Риме его бросили на растерзание к львам в Колизее, что стало его мученичеством и свидетельством веры.

Приметы 20 декабря

Народные приметы 20 декабря

Легкий мороз и ясная погода — зима будет мягкой и короткой.

Туман — к оттепели.

Замерзшие реки 20 декабря — зима будет устойчивой.

Что завтра нельзя делать

В этот день за народными верованиями существуют определенные запреты: не следует ни одалживать, ни давать деньги взаймы, иначе можно провести год в финансовых затруднениях. Также существует поверье, что покупка обуви в этот день может словно “укоротить” собственную жизнь, поэтому лучше воздержаться от таких покупок.

Что можно делать завтра

В православный праздник верующие обращаются к святому Игнатию Богоносцу с молитвами, прося его о защите от сглаза и злых сил, поддержке в делах и семейном благополучии. Ему также молятся о тех, кто отдалился от веры, прося помощи в возвращении к духовному пути. Верования утверждают, что святой охраняет дом, поэтому его просят оберегать дом от любых опасностей и проблем.