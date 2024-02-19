20 февраля — какой церковный праздник, почему не стоит смотреть ночью на небо и нельзя давать обещания

Завтра, 20 февраля, в православном календаре день памяти святого Льва Катанского. Святой Лев, также известный как Лев Чудотворец, был Катанским епископом. Лев родился в благородной семье в Равенской митрополии. Он прошел все священнические ступени и, благодаря своей чистой жизни и разуму, был назначен епископом Катанским. Он заботился о сиротах, вдовах, больных и путешественниках. А также кормил, одевал и лечил болезни молитвами. Его сердце было открыто всем, и он был пастырем для своего стада.

Однажды Лев столкнулся с волхвом по имени Илиодор, отвернувшийся от Христа и ставший служителем бесов. Этот волхв исполнял чудеса и чудеса, а Лев пытался его убедить вернуться к Богу. Святого приговорили к смерти, но стал невидимым перед царскими глазами и оказался снова в Катане. После второго осуждения его отвели в Царьград, где он снова стал невидимым перед мечом, который должен был его убить.

Приметы 20 февраля

Народные приметы 20 февраля / Фото: Pexels

Снег с дождем до быстрого потепления.

Северный ветер и гром – ждите затяжных холодов.

Дождь до плохого урожая в этом году.

Что завтра нельзя делать

В этот день наши предки старались не смотреть на ночное небо. Верили, если увидеть падающую звезду, это указывает на скорую смерть близкого человека. Также не давали обещаний, потому что их все равно нельзя будет выполнить. Детям до семи лет не стригли волосы, чтобы не ухудшить память.

Что можно делать завтра

Считалось, что в этот день нужно избавиться от старой обуви, ведь это поможет увеличить благосостояние семьи. А еще наши предки обязательно катались на санях, в последний раз в этом сезоне. Верили, кто дольше проедет на снегу, того ждет счастье.

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