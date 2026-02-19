Кого чествует церковь 20 февраля / © unsplash.com

Завтра, 20 февраля, в православном календаре день памяти святого преподобного Льва, епископа Катанского. Лев родился примерно в VII–VIII веке в городе Равенна (Италия) в благочестивой семье. С раннего возраста он отличался особой духовностью: по преданию уже ребенок проводил много времени в молитве.

Юношей Лев вступил в монашескую жизнь, стал монахом-бернардинцем и вскоре был рукоположен в священники. Благодаря своему благочестию, мудрости и пастырской преданности он был высоко почитаем, и впоследствии местный епископ назначил его архидьяконом.

Когда кафедра епископа Катания стала вакантной, жители города, по преданию, в общем видении во сне услышали о находившемся далеко в монастыре святого мужа. Это примечательное событие побудило их обратиться за Львом, и после первоначального нежелания сам святой принял призыв к служению. В 765 году он стал епископом Катания — города у подножия вулкана Этна.

Как епископ, Лев отличался исключительной любовью к бедным, сиротам и больным: он беспокоился о нуждающихся, утверждал христианское учение среди народа и был наставником для многих. К нему приходили люди из всех уголков Сицилии за исцелением и духовным советом.

Во времена его служения в Катания появился маг и шарлатан Илиодор, который, отойдя от христианства, поражал людей притворными «чудесами» и завладевал вниманием молодежи. Лев многократно убеждал его покаяться, но тщетно. По одному из самых известных преданий, Илиодор однажды ворвался во время богослужения и начал сеять беспредел. Епископ, сойдя с алтаря, обвязал омофором (епископским покровом) шею Илиодора, вывел его на площадь и заставил признать свои дела. Затем он приказал разжечь костер и, взяв чародея, вошел вместе с ним в пламя. Илиодор сгорел, тогда как Лев, по благодати Божией, вышел из пламени невредимым, что поразило и обратило многих людей. Этот эпизод стал символом победы православной веры над предрассудками и магией.

Праведник также был известен даром исцеления больных и чудесами, происходившими по его молитвам.

Из-за своей решительной позиции по защите святых образов в период иконоборчества (разрушение святынь и изображений), царившее в империи, Лев подвергся преследованиям со стороны власти. Его заставляли покинуть город, и он некоторое время жил в горах, среди преданных ему людей, как отшельник. После того, как угроза миновала, он вернулся в Катанию и продолжил свое служение.

Святой Лев умер 20 февраля 789 года в городе Катания. Его тело было первоначально погребено в церкви Святого Марка, возведенной им самим. После этого мощи святого были перенесены в другие выдающиеся храмы, где продолжали быть источником чудес и исцелений.

Приметы 20 февраля

Народные приметы 20 февраля / © unsplash.com

Северный ветер в этот день предвещает быстрое потепление.

Гром 20 февраля в народе считали знаком, что летом могут возникнуть трудности с сенокосом.

Сороки или галки купаются в снегу — значит, скоро начнется оттепель.

Что завтра нельзя делать

Не ссорьтесь и не спорьте, особенно с близкими людьми. Избегайте начала новых дел и не давайте обещаний — их выполнение может оказаться трудным и неудачным.

Что можно делать завтра

По древней народной традиции выпекают круглые лепешки-колобки. При этом обычно загадывают одно желание — чтобы все в жизни «катилось к счастью».