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20 июля — какой церковный праздник, почему запрещается купаться в водоемах
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 20 июля, в православном календаре — день памяти святого славного пророка Илии. Пророк Илия — это выдающийся ветхозаветный пророк, живший примерно в IX веке до н. е. в Израиле. Он известен своей ревностной проповедью единого Бога, борьбой с идолопоклонством и чудесными знаками, удостоверяющими Божью силу.
Илия появляется во времена царя Ахава (царь Израиля, династия Амрия), правившего в IX веке до н. е. В это время в Израиле активно распространялось поклонение Ваалу — главному финикийскому богу плодородия. Илья стал главным борцом с этим языческим культом.
Он выступал как пророк Божий, призвавший израильтян отказаться от Ваала и признать единого истинного Бога — Ягве. Он предсказывал о суровых наказаниях за идолопоклонство и несправедливость.
Одно из самых известных и драматических свидетельств пророческой деятельности Ильи — это событие на горе Кармель, где Илья зовет пророков Ваала соперничать, кто из богов силой зажжет огонь на жертвеннике. Пророки Ваала не смогли вызвать огонь, а Илия в молитве обратился к Богу — и небесный огонь мгновенно сошел, сжег жертву. Этот удивительный знак убедил людей в истинности Бога Ягве.
После этого Илья был вынужден бежать от царицы Изавели, которая хотела его убить за его пророческие выступления.
Илия совершил много чудес: воскресил сына вдовы, о чем рассказывается в Книге Царей; также он вызвал огонь с неба и управлял природными явлениями. Он был избран Богом для выполнения особой миссии.
Самый знаковый момент в жизни Ильи — его вознесение на небо в огненной колеснице, символизирующее его уникальный статус и близость к Богу.
Приметы 20 июля
Какая погода 20 июля — такова и осень будет.
Какая погода на Илью — такова будет и на Покрову (14 октября).
Если молния в Илье — будет хороший урожай.
Что завтра нельзя делать
Народные традиции категорически запрещают работать 20 июля, особенно в поле и огороде. Также в этот день не рекомендуют купаться в реках и озерах, потому что по верованиям в воде может быть нечистая сила.
Что можно делать завтра
Святому Илие молятся, прося здоровья для детей и родных, гармонии и благополучия в семье, а также благословения на дождь во время засухи и щедрый урожай.