Церковный праздник 20 июля / © Фото из открытых источников

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Завтра, 20 июля, в православном календаре — день памяти святого славного пророка Илии. Пророк Илия — это выдающийся ветхозаветный пророк, живший примерно в IX веке до н. е. в Израиле. Он известен своей ревностной проповедью единого Бога, борьбой с идолопоклонством и чудесными знаками, удостоверяющими Божью силу.

Илия появляется во времена царя Ахава (царь Израиля, династия Амрия), правившего в IX веке до н. е. В это время в Израиле активно распространялось поклонение Ваалу — главному финикийскому богу плодородия. Илья стал главным борцом с этим языческим культом.

Он выступал как пророк Божий, призвавший израильтян отказаться от Ваала и признать единого истинного Бога — Ягве. Он предсказывал о суровых наказаниях за идолопоклонство и несправедливость.

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Одно из самых известных и драматических свидетельств пророческой деятельности Ильи — это событие на горе Кармель, где Илья зовет пророков Ваала соперничать, кто из богов силой зажжет огонь на жертвеннике. Пророки Ваала не смогли вызвать огонь, а Илия в молитве обратился к Богу — и небесный огонь мгновенно сошел, сжег жертву. Этот удивительный знак убедил людей в истинности Бога Ягве.

После этого Илья был вынужден бежать от царицы Изавели, которая хотела его убить за его пророческие выступления.

Илия совершил много чудес: воскресил сына вдовы, о чем рассказывается в Книге Царей; также он вызвал огонь с неба и управлял природными явлениями. Он был избран Богом для выполнения особой миссии.

Самый знаковый момент в жизни Ильи — его вознесение на небо в огненной колеснице, символизирующее его уникальный статус и близость к Богу.

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Приметы 20 июля

Народные приметы 20 июля / © unsplash.com

Какая погода 20 июля — такова и осень будет.

Какая погода на Илью — такова будет и на Покрову (14 октября).

Если молния в Илье — будет хороший урожай.

Что завтра нельзя делать

Народные традиции категорически запрещают работать 20 июля, особенно в поле и огороде. Также в этот день не рекомендуют купаться в реках и озерах, потому что по верованиям в воде может быть нечистая сила.

Что можно делать завтра

Святому Илие молятся, прося здоровья для детей и родных, гармонии и благополучия в семье, а также благословения на дождь во время засухи и щедрый урожай.