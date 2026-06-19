Церковный праздник 20 июня / © pexels.com

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Завтра, 20 июня, в православном календаре день памяти святого священномученика Мефодия, епископа Патарского. О ранних годах жизни святого Мефодия известно немного, однако церковные источники свидетельствуют, что он был епископом города Патары в Ликии (территория современной Турции). Это была важная христианская ячейка в период, когда Церковь еще переживала времена нестабильности и периодических гонений.

Как епископ, Методий отличался глубоким богословским знанием, ревностью в проповеди Евангелия и заботой о своей пастве. Его служение пришлось на сутки, когда христиане часто подвергались преследованиям со стороны языческой власти, а сами церковные общины нуждались в духовном укреплении.

Святой Методий считается одним из церковных деятелей, которые не только обучали вере, но и формировали духовное сознание ранней Церкви. В предании он выступает как защитник чистоты христианского учения, выступавший против ересей и искажений веры.

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Его проповеди и наставления были направлены на утверждение христиан в вере, укрепление нравственных устоев и сохранение единства общины. Именно поэтому его деятельность имела значение не только для Патар, но и для более широкой церковной среды Малой Азии.

В период очередной волны гонений на христиан святитель Мефодия был арестован. От него требовали отречения от веры и поклонения языческим богам, однако епископ остался непреклонен.

Его мученическая смерть стала завершением земного служения, но в то же время началом его почитания как святого. Церковь восприняла его подвиг как свидетельство абсолютной верности Христу, даже цене жизни.

Приметы 20 июня

Народные приметы 20 июня / © pexels.com

Если 20 июня ясный и теплый день — лето будет урожайным и без резких похолоданий.

Утренний туман обещает теплую, но влажную погоду в ближайшие дни.

Если вечером небо чистое и звездное, ближайшие дни будут сухими.

Что завтра нельзя делать

Церковь же в этот день, как всегда, призывает к сдержанности в словах и поступках. Считается недопустимым ссориться, проявлять грубость, завидовать, быть скупым или отказывать в помощи. Отдельно отмечается, что уныние также есть духовный грех, которого следует избегать.

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Что можно делать завтра

В народной традиции этот день известен как Мефодий Перепелятник. Такое название он получил из-за давнего обычая: именно в этот период охотники отправлялись на охоту на перепелов, ведь птица была особенно доступна в летнее время. Существовало и хорошее поверье: если сегодня накормить беспризорное животное, сделанное добро непременно вернется, а финансовые трудности минуют стороной.

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