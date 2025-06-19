Церковный праздник 20 июня / © Фото из открытых источников

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Завтра, 20 июня, в православном календаре день памяти святого священномученика Мефодия, епископа Патарского. Вероятно, он происходил из малоазиатской Ликии, был епископом Патары. Иногда его связывают с городом Тир в Финикии (ныне Ливан).

Он прославился как ревностный пастор, неутомимый борец с ересями, особенно с оригенизмом (учение Оригена), хотя он и не исключал все, что там было описано, но очищал его от ложных элементов.

Во время гонений императора Диоклетиана (конец III — начало IV века) пострадал за свою веру во Христа. Принял мученическую смерть от меча. Казнили его примерно в 311-312 году в Халкидоне.

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Приметы 20 июня

Народные приметы 20 июня / © unsplash.com

Дождь — июль и август будут сырыми.

Многие мошки и комары — к урожайному лету, но частым дождям.

Пауки очень активно плетут паутину — ждите долгой хорошей погоды.

Что завтра нельзя делать

В народе верили: если 20 июня убить паука — можно навлечь беду, так что к этим созданиям в этот день советовали относиться с особой осторожностью. Не советовали также есть мясо птиц, кроме перепела — такое блюдо могло принести неприятность или неудачу.

Что можно делать завтра

Святому священномученику Методию обращаются с молитвами об облегчении телесных страданий и исцелении душевных ран — как к покровителю и целителя. В старину в этот день предки отправлялись на перепелиную охоту. Особой приметой считалось увидеть белый перепел: такая встреча обещала необыкновенную радость и счастливые события. А если удавалось его поймать — верили, что нрав будет сопровождать человека всю жизнь.