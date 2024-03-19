20 марта — какой церковный праздник, почему нельзя никому рассказывать о своих планах

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 20 марта, в православном календаре - день памяти Марии Египетской. Она жила в конце V – начале VI века в Александрии. В 12 лет она сбежала из родного дома и увлеклась развратным образом жизни, соблазняя на греховную дорогу множество молодых людей. В течение семнадцати лет она жила так, пока Господь не обратил ее к покаянию.

Однажды, гуляя по берегу моря, Мария увидела корабль, отправлявшийся с паломниками в Палестину на праздник Воздвижения Креста Господня. Она решила подняться на корабль, чтобы соблазнять молодых людей. По прибытии в Палестину она пыталась войти в Храм Воскресения Христова, но невидимая сила не позволяла ей это сделать. Благодать Божия просветила ее разум и сердце, и Мария поняла, что ее жизнь развратна, а грехи не впускают в храм.

После этого Мария спокойно вошла в храм и поклонилась Святому Кресту. Затем ей указали идти в Иордане, где она обрела покой. Там она отдохнула, умылась в реке, причастилась в храме и поела хлеба. После этого она отправилась в пустыню, где прожила 47 лет, искореняя из своего сердца все страсти и выполняя тяжелые практики.

Церковный праздник 20 марта — день памяти мученицы Фотины Самарянины

Она была женщиной, о которой известно из Евангелия от Иоанна. Ее история связана с событием у колодца, где он встретил Иисуса.

Фотина жила в Самарии, и в то время самаряне и иудеи не общались между собой из-за розни между нациями. Однажды Фотина пришла в колодец, и там она встретила Иисуса. Он попросил ее напоить его водой. Фотина была удивлена, что мужчина-иудеец обратился к ней, самарянки, с просьбой. Но Иисус сказал ей, что он может дать ей воду, которая станет источником воды, источающей жизнь вечную.

Эта встреча сменила Фотину. Она верила в Иисуса и стала его последовательницей. Позже ее сын Виктор тоже стал христианином. Однако их вера привела к преследованию. Градоначальник Атталии пытался убедить Виктора отказаться от веры, но Виктор ответил, что он хочет быть проповедником христианства, как его мать и брат.

Святой Виктор был обезглавлен за свою веру, а Фотина вместе с другими христианами была приведена в суд в Риме. Там они испытали много мучений, но верили во Христа. Господь обещал быть с ними, и они выдержали его до конца. Фотина стала мученицей, а ее вера в Иисуса осталась несокрушимой.

Приметы 20 марта

Народные приметы 20 марта / Фото: Pexels

Дождь — ждите большой урожай грибов.

Петух кричит во время дождя – улучшится погода.

Облака плывут против ветра, а вороны летают высоко в небе — к дождю или снегопаду.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день нельзя никому рассказывать о своих планах и мечтах, иначе они точно не сбудутся. Также пытались не носить одежду, изготовленную из любой ткани, кроме льна. Так крестьяне защищались от нечистой силы.

Что можно делать завтра

Традиционно в этот день мылись водой из колодца. Также обязательно использовали эту воду для поливки огорода. Верили, что она становится лечебной и помогает растениям лучше расти.

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