20 марта — какой церковный праздник, почему важно проводить время в молитве и думать о светлом

Что сегодня за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 20 марта, в православном календаре день памяти святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы. Монастырь святого Саввы был одним из главных духовных центров на Востоке, и многие жившие там монахи стали примером высокой нравственности, аскетизма и посвящения Богу.

Самый известный инцидент произошел в 7 веке, когда монастырь подвергся нападению арабских войск. Во время этого нападения погибли многочисленные монахи, отказавшиеся отказаться от своей веры и духовного пути, даже под угрозой смерти. Их смерть стала мученической – они погибли за веру во Христа, и их подвиг стал символом несокрушимой веры и преданности.

Монастырь святого Саввы, несмотря на эти страшные события, продолжал оставаться важным духовным центром. Память о святых Отцах, погибших за веру, остается жива и по сей день, и они являются примером для христиан во всем мире, напоминая о важности духовной стойкости и самоотверженности веры.

Приметы 20 марта

Народные приметы 20 марта / Фото: Unsplash

Ясная погода – ждите теплую весну с малым количеством осадков.

Мороз или снегопад — март еще "поиграется" со своей холодной погодой, но скоро придет настоящая весна.

Туман или туман — весна будет дождливой и влажной.

Что сегодня нельзя делать

Это период Великого поста, Церковь запрещает употреблять пищу, которая не отвечает требованиям поста — мясо, молочные продукты, яйца и алкоголь. Это время для духовного очищения и покаяния, поэтому важно соблюдать правила поста. Также следует избегать плохих мыслей, сплетен, обид и ссор. Великий пост – это время для очищения не только тела, но и души, поэтому важно работать над собственными эмоциями и поведением.

Что можно делать сегодня

Важно уделить больше внимания молитве и покаянию. Церковь призывает верующих к глубокому духовному очищению, размышлениям о своих ошибках и обращении к Богу с просьбой о прощении. По традиции Великого поста, 20 марта нужно соблюдать пост, включающий отказ от мяса, молочных продуктов и алкоголя. Необходимо также помогать нуждающимся, заниматься благотворительной деятельностью и проявлять милосердие к другим, как духовный труд и выражение любви к ближнему.

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