Церковный праздник 20 марта

Реклама

Завтра, 20 марта, в православном календаре день памяти святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы. В VIII веке окрестности Иерусалима неоднократно подвергались нападениям сарацин — мусульманских захватчиков, совершавших рейды в палестинской пустыне. Именно в это время Лавра святого Саввы, обширная пустынная обитель, являвшаяся духовной ячейкой для многих монахов, стала объектом одного из таких нападений.

Монашеские общины того времени не имели больших материальных богатств — их сокровищем были добродетели, молитва и любовь к Богу. Когда сарацины ворвались в монастырь и потребовали отдать все ценности, братья ответили, что у них нет ничего, кроме скромной пищи и одежды. Нападавшие, не получив желаемого, начали безжалостно нападать на монахов стрелами, сжигать кельи и мучить оставшихся.

Среди преподобных Отцов были такие, как Иоанн, Сергий, Патрикий и другие братья, мужественно противостоявшие врагам Христовой веры. В водовороте событий они были схвачены, истязаны и заключены в тюрьму. Часть из них жнецы захватчиков загнали в пещеру внутри стен обители — и там, обогащая свою веру молитвой и терпением, они были задушены дымом от костров, разложенных перед входом.

Реклама

Святой Патрикий, по преданию, пошел навстречу своей смерти, ободряя братьев молитвой. Другие отцы, не предавшие Христу, до конца остались верны своему призванию.

После ухода врагов другие уцелевшие монахи и прихожане вернулись в Лавру и нашли тела своих братьев. В ночь перед Великой Пятницей они с великой почестью перенесли их в храм обители и похоронили там, почитая святыми останками тех, кто мученически пострадал за веру Христову.

Приметы 20 марта

Народные приметы 20 марта

Появление подснежников и крокусов — снег скоро сойдет, земля будет плодородной.

Птицы прилетели рано — весна будет ранняя, урожай вовремя.

Вечерний туман — уродит рожь, и будет много росы.

Что завтра нельзя делать

В день церковного праздника 20 марта не стоит вступать в ссоры, распространять сплетни, хвастаться, завидовать или осуждать других, а также отказывать нуждающимся в помощи. Церковь осуждает ложь, ленивость и отчаяние, призывая сохранять чистоту мыслей и действий.

Что можно делать завтра

Народная традиция в этот день придает особое значение колодезной воде: считается, что она приобретает целебные свойства. Святой водой из колодца советуют умыться и немного выпить для здоровья, а также окропить им дом — чтобы отогнать болезни и привлечь удачу и благополучие.