20 мая — какой церковный праздник, что делать, чтобы задобрить Фалалея Огурника

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 20 мая, в православном календаре день памяти мученика Фалалея Эгейского. Он был христианином, пострадавшим за веру в ІІІ веке, во времена императора Нумериана. Он родился в Сирии, в знатной христианской семье. Его отец был военачальником, а брат служил в церкви. Фалалей получил медицинское образование и стал лечащим врачом.

Во время гонений на христиан Фалалей был захвачен, но удачно избежал казни и скрылся в городе Эгее. Однако вскоре его снова арестовали. Перед судьей он смело признался в своей вере и выразил желание умереть за Христа.

Правитель города Эгеи приказал двум палачам, Александру и Астерию, просверлить бритые Фалалей, продеть через отверстия веревку и повесить его вверх ногами. Однако каты, по Божьему устройству, просверлили обрубок дерева и повесили его вместо мученика. Когда правитель увидел, что его обманули, он приказал жестоко избить Александра и Астерия, также признавших себя христианами и казненных мечом.

Фалалея попытались утопить, но он предстал перед правителем в белой одежде, что вызвало удивление у всех присутствующих. После этого один из приближенных правителя предложил бросить мученика на съедение зверям, но ни медведица, ни львы не тронули его. Народ, видя это, начал выкрикивать: "Великий Бог христианский! Бог Фалалея, помилуй нас!". Наконец Фалалей был казнен мечом, а его мощи впоследствии были перенесены в храм святого Агафоника в Константинополе, где они стали источником многих чудес.

Приметы 20 мая

Народные приметы 20 мая / Фото: Unsplash

Квакают лягушки — огурцы пойдут в рост.

Дождь до сухого июня.

Вечером упала роса — ждите хорошую погоду на следующий день.

Что завтра нельзя делать

Беременным женщинам в этот день запрещалось шить и вязать. Верили, что иначе ребенок может запутаться в пуповине. Также запрещалось ссориться, потому что будет тяжело помириться и снова стать друзьями.

Что можно делать завтра

Чтобы задобрить Фалалея Огурчика, первый огурец всегда закапывали в углу грядки. Верили, что тогда весь урожай будет большим. Также пытались сажать огурцы так, чтобы этого не видели соседи, в противном случае не вырастут.

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