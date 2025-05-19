Церковный праздник 20 мая / © Фото из открытых источников

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Завтра, 20 мая, в православном календаре день памяти святого мученика Талалея. Святой мученик Талалей, выдающийся подвижник христианской веры III века, происходил из города Ливанон, расположенного на территории Финикии. Рожденный в благочестивой семье Верука и Ромилы, он с детства воспитывался в духе христианских добродетелей и любви к ближнему.

Выбрав профессию врача, Талалей посвятил себя служению людям, сочетая медицинское лечение с проповедью Евангелия. Его деятельность отличалась бескорыстием и милосердием — он без устали помогал нуждающимся, не принимая вознаграждения.

Во времена правления императора Нумериана Талалей был арестован в городе Эгее (Киликия) за свою открытую исповедь веру в Иисуса Христа. Во время судебного разбирательства перед правителем Теодором он мужественно подтвердил свою преданность Христу, отказавшись отречься от веры.

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За это святой подвергся жестоким пыткам: его подвергали пыткам, в частности применяли жестокие физические издевательства, распинали вниз головой, а также бросали в воду с прикрепленным камнем, однако благодаря Божьей благодати он оставался в живых. Пораженные его стойкостью мучители двое, именуемые Александром и Астерием, приняли крещение и приняли мученическую смерть вместе с ним.

В конце концов, Талалей был казнен, утвердив собственной жизнью и смертью истинность и силу христианской веры.

После кончины святого его мощи были перенесены в родные места и стали источником многочисленных исцелений.

Приметы 20 мая

Народные приметы 20 мая / © unsplash.com

Ветер с востока или северо-востока 20 мая предвещает дожди в ближайшие дни.

Если на 20 мая утром туман будет хороший урожай зерновых.

Дождь 20 мая — знак, что лето будет влажным, а посевы — удачными.

Что завтра нельзя делать

В этот день строго не рекомендуется вступать в споры, употреблять оскорбительные слова или распространять сплетни, а также отказывать в помощи нуждающимся.

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Согласно народным поверьям, ссоры, начатые в этот день, могут затянуться надолго и принести длительные невзгоды, а ссуды денег считаются рискованными — они быстро покинут дом и не вернутся.

Что можно делать завтра

В этот день верующие обращаются в молитвах к святому Фалалею с просьбами об укреплении здоровья, исцелении больных, а также об щедром урожае и благодатном дожде.

Традиционно 20 мая посвящают заботам на огороде: выпалке сорняков, поливу грядок, высадке баклажанов и редиса. Особое значение в народных верованиях имеет именно огурец — святого Фалалея считают его небесным покровителем, а день считается благоприятным для посадки этого овоща. По народным приметам, важно завершить посев до заката и сделать это потаенно, вне чужого взгляда — это обещает богатый и качественный урожай.