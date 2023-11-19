20 ноября – какой церковный праздник, что обязательно нужно сделать в Проклов день

Завтра, 20 ноября, в православном календаре день памяти святого Прокла. Святой Прокл был одним из величайших патриархов Царьграда (Константинополя) в V веке. Он родился в Селевкии Изаврии, где его отец был христианским епископом. Прокл изучал риторику и философию, а также был учеником святого Иоанна Златоустого, высоко ценившего его талант и благочестие. Прокл был назначен диаконом, а затем пресвитером в Царьграде. После смерти патриарха Аттика, Прокл был избран на его место в 434 году. Он был известен своими прекрасными проповедями, восхищавшими слушателей. Он также был активным защитником православной веры против ересей, особенно несторианства. Прокл был автором знаменитого гимна о Богородице, входящем в литургию святого Василия Великого. Умер в 446 году, оставив после себя много произведений, свидетельствующих о его мудрости и святости.

Церковный праздник 20 ноября – день памяти преподобного Григория Декаполита

Григорий Декаполит был одним из девяти святых отцов, живших в VIII-IX веках и распространивших православное христианство в Бизантии и Славянских землях. Он родился в городе Декаполь (современная Турция) в зажиточной семье. Он отказался от светской жизни и присоединился к монастырю Святого Саввы в Палестине. Там он учился богословию, писал гимны и поэзии, а также занимался аскетическими практиками. Он также был активным защитником православной веры против иконоборцев, запрещавших почитание святых образов. За это он был преследован императором Львом Исаврическим и вынужден был покинуть Палестину. Он путешествовал по разным странам, в частности по Крыму, Константинополю, Риму, Кипру, Криту, где он проповедовал, основывал монастыри, помогал бедным и больным. Он также посетил Киевскую Русь, где встретился с князем Олегом и поражал его своими чудесами. Он умер в 842 году в городе Самосата (современная Сирия) и был похоронен в монастыре Святого Марка.

Приметы 20 ноября

Народные приметы 20 ноября / Фото: Pexels

Птица подлетела к окну – ждите плохих новостей.

Весь день снежит – до заморозков.

Выглянуло солнце – скоро придет потепление.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что на Прокла лучше не ехать в дальний путь, потому что это может привести к неприятностям. Также не стоит устраивать громкие гуляния – чрезмерное веселье может обернуться грустью и несчастьями. Запрещается ссориться, злословить и даже думать о других в отрицательном ключе.

Что можно делать завтра

В Проклов день обязательно с самого утра молились святому, который считался защитником от всех болезней. Также разрешалось делать большие покупки, верили, что приобретенная вещь прослужит долго. В этот день пытались начинать ремонт, потому что он был благоприятен для таких дел.

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