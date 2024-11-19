20 ноября — какой церковный праздник, который не стоит брать в руки, чтобы не навлечь на себя беды

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 20 ноября, в православном календаре день памяти блаженной преподобной Иосафаты. Блаженная преподобная Иосафата (в мире Юлия-Евгения Хоружинская) родилась 17 ноября 1869 года в семье православных христиан в селе Кривчинцы, на Черниговщине. Она с раннего детства выражала глубокое религиозное чувство и стремление служить Богу.

Юлия получила образование в семье и в монастырских школах. В течение своих молодых лет она испытывала большую тягу к духовной жизни. Впоследствии, в 1892 году, после смерти отца и личных переживаний, она решила поступить в монастырь. Ее приход к монашеству пришелся на время, когда в Украине наблюдались значительные религиозные преследования, в частности, из-за попыток польских католических сил и российских правительственных кругов ассимилировать православных украинцев в Католическую церковь.

В 1894 году она приняла монашество и получила имя Иосафата в честь святой праведной Иосафаты, которая также была известна своей преданностью монашеской жизни. Иосафата поселилась в монастыре святого Иоанна Богослова в Лаврове (ныне Лавровский монастырь), который стал центром ее духовной деятельности.

Иосафата стремилась к глубокой религиозной и аскетической жизни, приобщалась к благочестивым обрядам, ревностно совершала служение и была участницей многочисленных церковных праздников. Ее деятельность во благо веры и церкви и ее моральный авторитет стали основанием для развития ее духовного влияния среди духовенства и мирян.

В 1905 году Блаженная Иосафата была назначена настоятельницей Житомирского женского монастыря, где она начала активную миссионерскую работу. Она работала над восстановлением православия среди украинских католиков, борясь за то, чтобы люди не теряли свои духовные корни в трудные времена. Ее глубокая вера и преданность делу способствовали превращению этого монастыря в важный центр духовной жизни.

В 1919 году, во время волны политических и религиозных преследований, Иосафат был арестован большевистским режимом за ее активную поддержку православной веры. Ее сослали в лагеря, где она терпела большие страдания. Однако даже при этих условиях она оставалась непоколебимой в своей вере и молилась за тех, кто ее преследовал.

Умерла Блаженная Иосафата 7 декабря 1919 г., вероятно, от физических страданий или от болезни, которую она получила в лагерях.

Церковный праздник 20 ноября – день памяти святого преподобного Григория Декаполита

Святой Григорий родился примерно в конце VII – начале VIII века на территории современной Малой Азии (на территории Византийской империи). Детали его ранней жизни остаются невыясненными, однако известно, что он происходил из богатой и знатной семьи. В юном возрасте Григорий почувствовал тягу к монашеской жизни и после определенных переживаний принял решение стать монахом. В монастыре он получил глубокое духовное воспитание, укрепившее его в решении следовать за Христом в монашеской жизни.

После вступления в монастырь Григорий провел много лет в духовном подвиге и аскезе, отдавая себя Богу в молитвах, постах и труде. В это время он также занимался миссионерской деятельностью, проповедуя христианство среди язычников и тех, кто еще не воспринимал истинную веру.

Особое отличие святой Григорий получил благодаря своей борьбе с иконоборцами, что было одной из величайших ересей его времени. В период иконоборческого движения (начало VIII века), когда император Лев Исавр пытался уничтожить уважение к святым иконам, Григорий преданно защищал православную традицию чествования святых образов.

Святой Григорий получил титул "Декаполит" из-за своей деятельности в Декаполисе — союзных городах, находившихся к югу от Черноморского побережья. Он стал одним из величайших монахов этого региона и организовал несколько монастырей в городах этой области. Декаполис, бывший на перекрестке важных торговых и культурных путей, стал центром распространения христианской веры благодаря активной миссионерской работе святого Григория.

Григорий Декаполит прославился своей непоколебимой верой, суровым аскетизмом и чудесами, происходившими из-за его молитв. Он проводил много времени в уединении, пребывая в молитве и посте. Его жизнь была глубоко сосредоточена на Боге, и многие люди обращались к нему за духовной помощью.

Одним из его великих достижений было то, что он, даже будучи в монастыре, активно проповедовал и поддерживал духовную жизнь среди мирян. Он считал, что христиане должны жить согласно учению Церкви и бороться с любыми ересями и искушениями.

Приметы 20 ноября

Народные приметы 20 ноября / Фото: Фото из открытых источников

Снежит весь день до заморозков.

Домашние животные не выходят на улицу – будут сильные морозы.

Солнечно – ждите оттепели.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что нельзя брать в руки какие-либо острые предметы, особенно чем. Потому что иначе можете навлечь на себя беды. Также не следует отправляться в дальний путь, путешествие будет неудачным.

Что можно делать завтра

Чтобы защитить себя и свой дом от людей с плохими мыслями, перед входом ставили веник и вешали нож. Верили, если он упадет, значит, человек, пришедший в гости, имеет негативные мнения. Чем же их все "отрежет".

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