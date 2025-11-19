Церковный праздник 20 ноября / © Фото из открытых источников

Завтра, 20 ноября, в православном календаре день памяти блаженной преподобной Иосафаты (Гордашевской). Михайлина Гордашевская родилась 20 сентября 1869 в городе Львове, в семье мещан Якова Пукаса и Ксении Гордашевской.

В детстве отличалась острым умом, глубокой верой и благородной человечностью.

Окончив с отличием школу, учитывая материальные обстоятельства, была вынуждена поступить на работу — сначала на фабрику стекла, потом работала вышильщицей, чтобы иметь возможность посвятить больше времени духовной жизни.

Стремление к монашескому призванию проявилось в молодости: Михайлина несколько раз составляла частные обеты чистоты, а в 1891 году обратилась к духовнику отца Иеремии Ломницкого МСОВ за помощью во вступлении в монашескую жизнь.

В 1892 году она прибывает в село Жужель (ныне Жужеляны) на Сокальщине, где уже готовился дом для сестер-служебниц, и там она принимает облачения, взяв имя “Иосафата”. В это же время, при поддержке отца Иеремии Ломницкого, она начинает возглавлять создание женского монашеского сообщества: Конгрегация Сестер Служебниц Непорочной Девы Марии (ССНДМ).

Под руководством сестры Иосафаты ССНДМ превратилось в активное конгрегацию, ориентированное на служение ближним, образование, опеку над больными и бедными. Сестра Иосафата переносила серьезную болезнь — туберкулез костей, что, однако, не остановило ее от служения.

3 недели перед праздником Благовещения Пресвятой Богородицы (25 марта по новому календарю) она предсказала свой конечный день земной жизни. И действительно, она отошла к Господу в ночь перед Благовещением — 7 апреля 1919 года, на 49-м году жизни.

Церковный праздник 20 ноября — день памяти святого преподобного Григория Декаполита

Григорий родился в Исаврийской области, в городе Иренополе (Исаврия, Декаполь) в VIII веке. Уже с детства он возлюбил храм Божий, службы, чтение Священного Писания с благоговением. Когда родители, желая для него семейной жизни и заключения брака, пытались реализовать это, он тайно покинул дом, чтобы полностью посвятить себя Богу и монашеской жизни.

После ухода из дома он вел жизнь путешественника-подвижника: побывал в таких местах, как Константинополь, Рим, Коринф. Некоторое время он жил как отшельник или в пещере, в частности, упоминается пещера на горе Олимп (Фессалия) близ Солуни. Он был привязан к монастырю святого Мины вблизи Фессалоник, где провел более долгое время в послушании и подвижничестве. Затем бросил его, чтобы активнее совершать проповедь и защиту веры.

Одна из важнейших черт его подвижнической деятельности — активное противодействие ереси иконоборчества (отрицание почитания святых образов) в Византийской империи. Он проповедовал Слово Божие, укреплял веру православных, страдающих гонениями, пытками или заключенными. Из-за своих подвижничеств, молитвы и аскезы он получил дары пророчества и чудотворения — именно это подчеркивают жизнеописания.

Приметы 20 ноября

Народные приметы 20 ноября

Утренняя роса предполагает мягкую зиму, без сильных заносов.

Если выпал снег, не тающий сразу, зима будет долгой и холодной.

Ветер с севера — морозная зима, с запада — снежная, с юга — теплая.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям, в этот день не следует торопиться по делам — спешка может привести к ошибкам. Также не советуют браться за любую работу, даже за рукоделие, чтобы не отпугнуть удачу и не испортить везение.

Что можно делать завтра

По народным поверьям, 20 ноября полезно стирать белье — это оберегает дом от болезней и невзгод. Любые покупки, сделанные в этот день, окажутся долговечными и принесут пользу надолго.